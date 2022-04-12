Продолжаются горячие боевые действия, но ВСУ отбивают у врага все больше рубежей, – Минобороны

Храбрые украинские воины продолжают активно бить российских оккупантов. Враг пытается удержать рубежи, но нашим защитникам удается преодолеть сопротивление россиян.

Как сообщила заместитель министра обороны Ганна Маляр, сейчас продолжаются горячие бои воинов ВСУ с российскими оккупантами. Война сложная, количественно силы неравны, но наши герои готовились к встрече врага, поэтому им удается максимально эффективно действовать.

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Бои продолжаются

Результаты эффективности ВСУ видит не только вся Украина, но мир. Наши защитники не только удачно противостоят россиянам, но и наносят им урон и освобождают от них наши земли.

Когда мы говорим о городах, находящихся во временной оккупации, следует понимать, что освобожденных рубежей гораздо больше. Продолжаются активные боевые действия, но наши герои не дают врагу продвигаться в глубь страны, – сообщила Маляр.

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