Продолжаются обстрелы Криворожского района: оккупанты повредили линию электропередач
Источник:телеграм Александра Вилкула
Ночь на Днепропетровщине прошла неспокойно. Оккупанты в очередной раз ударили по Зеленодольской общине. На этот раз под ударом оказалось село Марьянское.
В результате были повреждены линии электропередач. Энергетики уже приступают к восстановлению.
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Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко отметил, что люди, к счастью, не пострадали. По состоянию на утро 7 июля ситуация в области контролируется.
В то же время, по данным главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, под огнем врага оказалась приграничная территория Великой Костромки. Разрушений и пострадавших нет.
Напряженная ночь с двумя сигналами воздушной тревоги. Вчера поздно вечером враг попал по селу Марьянское, что в Криворожском районе. В результате обстрела там перебиты линии электросетей. К счастью, без жертв,
– подытожил он.
Обстрелы Днепропетровщины: последние новости
- Воздушные силы ВСУ сообщили, что по Днепропетровщине российские оккупанты выпустили 7 крылатых ракет. Речь идет о типе морского базирования "Калибр". Российские захватчики атаковали Днепр и область около 4 часов утра 5 июля. Шесть вражеских ракет из семи ПВО удалось сбить.
- Утром 30 июня враг разрушил зернохранилище, а также центр села на Днепропетровщине. Тогда российские захватчики обстреляли Зеленодольскую общину.
- А еще раньше "прилеты" по Днепру послужили причиной разрушений железнодорожной инфраструктуры, а также промышленного предприятия. На СТО вспыхнул пожар, который спасатели потушили и начали разбирать завалы. Известно, что в результате атаки враг повредил почти 3,5 десятка автомобилей.
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