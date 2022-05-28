Враг использует информацию как оружие
Заместитель министра обороны Анна Маляр посоветовала доверять только той информации, которую предоставляет Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины или Минобороны. Об этом она сказала в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.
Читайте также Оккупанты пытаются отрезать подразделения ВСУ от основных сил в Донецкой области
Чиновница подчеркнула, что информация – это тоже оружие. Враг использует ее для возвышения морального духа своих военных и общества.
По состоянию на сейчас там (в Лимане – 24 канал) продолжаются ожесточенные бои. Пока не завершится их определенный этап, некорректно говорить о каких-то окончательных результатах и делать выводы,
– сообщила Маляр.
Она пояснила, что в ходе боев определенная часть населенного пункта может временно находиться под контролем одной стороны. Позже эта ситуация может измениться кардинально.
В то же время, заместитель министра обороны призналась, что ситуация в Лимане очень сложная:
Это – война. Противник сильный и ВСУ тоже сильны. Поэтому бои ожесточенные,
– подчеркнула чиновница.
Мерить способность врага одним Лиманом не стоит
В Лимане расположен большой железнодорожный узел, поэтому некоторые считают, что захват этого города значительно усилит враждебные позиции на Донбассе. Однако, если взвешивать все факторы, в частности, соотношение сил и пути доставки провианта, то так говорить не уместно. Ведь должна быть отлажена логистика и нормальное моральное состояние войска. Поэтому, по словам Маляра, один Лиман существенно на способность вражеского войска не повлияет.
Рекомендуем Активное наступление на Донбасс и штурм Северодонецка: карта боевых действий на 28 мая
В ОВА говорят, что город преимущественно контролируют оккупанты
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 27 мая рассказал о ситуации в Лимане. Он отметил, что город в основном находится под контролем российских военных.
В то же время, украинским защитникам удалось занять и укрепить новые позиции.
Заметим, оккупанты пытаются захватить Лиман уже длительное время. 24 мая Кириленко говорил, что они входят в город, а ВСУ их выбивают. Враг заезжал в окрестности и пытался пробиться в центр населенного пункта.
Это может вас заинтересовать – Денисенко предположил, когда завершится активная фаза войны: видео