Враг использует информацию как оружие

Заместитель министра обороны Анна Маляр посоветовала доверять только той информации, которую предоставляет Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины или Минобороны. Об этом она сказала в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Чиновница подчеркнула, что информация – это тоже оружие. Враг использует ее для возвышения морального духа своих военных и общества.

По состоянию на сейчас там (в Лимане – 24 канал) продолжаются ожесточенные бои. Пока не завершится их определенный этап, некорректно говорить о каких-то окончательных результатах и делать выводы,

– сообщила Маляр.

Она пояснила, что в ходе боев определенная часть населенного пункта может временно находиться под контролем одной стороны. Позже эта ситуация может измениться кардинально.

В то же время, заместитель министра обороны призналась, что ситуация в Лимане очень сложная:

Это – война. Противник сильный и ВСУ тоже сильны. Поэтому бои ожесточенные,

– подчеркнула чиновница.

Мерить способность врага одним Лиманом не стоит

В Лимане расположен большой железнодорожный узел, поэтому некоторые считают, что захват этого города значительно усилит враждебные позиции на Донбассе. Однако, если взвешивать все факторы, в частности, соотношение сил и пути доставки провианта, то так говорить не уместно. Ведь должна быть отлажена логистика и нормальное моральное состояние войска. Поэтому, по словам Маляра, один Лиман существенно на способность вражеского войска не повлияет.

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Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы защищают свою землю. Он заверил, что Лиман и Северодонецк никогда не станут русскими.

В ОВА говорят, что город преимущественно контролируют оккупанты

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 27 мая рассказал о ситуации в Лимане. Он отметил, что город в основном находится под контролем российских военных.

В то же время, украинским защитникам удалось занять и укрепить новые позиции.

Заметим, оккупанты пытаются захватить Лиман уже длительное время. 24 мая Кириленко говорил, что они входят в город, а ВСУ их выбивают. Враг заезжал в окрестности и пытался пробиться в центр населенного пункта.

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