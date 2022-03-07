Продолжаются тяжелые бои, украинские защитники отбиваются, – полк Азов о ситуации в Мариуполе

В Мариуполе сейчас идет тяжелый бой. Украинские защитники отбивают пули со всех направлений.

ВСУ даже удалось сделать одну контратаку, хоть у врага армия значительно более многочисленна. Об этом рассказал заместитель командира полка "Азов" с позывным "Калина" 6 марта.

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За день было уничтожено 7 танков, 5 ББМ, 2 "Тигра". К тому же погибли 40 оккупантов, а еще 2 взяли в плен.

В городе Мариуполь происходит геноцид украинского народа. По нему летят "Грады", бомбят из авиации. Мы держим осаду с 1 марта,

– рассказывает "Калина".

Военный призвал украинцев сплотиться, и "бить врага в спину". "Калина" говорит, что оккупанты не жалеют ни женщин, ни детей, ни людей старшего возраста.

Пощады не будет никому. Да и нам их жалеть не нужно!

– подчеркнул защитник.

Обращение заместителя командира полка "Азов": видео​

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