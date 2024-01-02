Авиационный эксперт Константин Криволап оценил 24 Каналу запасы российских ракет. Среди прочего Россия атаковала Украину самыми массовыми ракетами Х-555.

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Ракетные запасы России

Криволап отметил, что такой темп россияне долго выдержать не смогут. Они уже почти подошли к своему месячному производству, а "Кинжалов" они уже запустили больше, чем рассчитанное их производство. Могут, конечно, перейти и на "Искандер-М".

Возможно, Россия хотела атаковать Украину еще до Рождества, однако не смогла организоваться. Сейчас оккупанты спешат, ведь продолжается "битва логистики". Кто быстрее сможет доставить с их стороны ракеты, с нашей стороны – ракеты и другое оружие к точкам, где сопротивляется этим воздушным атакам. Кто быстрее – тот будет выигрывать. Пока все нормально идет, нельзя быть на 100% защищенным,

– отметил авиационный эксперт.

Авиационный эксперт отдельно поблагодарил украинскую ПВО, потому что она делает очень мощные действия с тем ресурсом, который у нее есть. Они дают просто сильные результаты.

Массированный обстрел 2 января

Массированная атака по Украине 2 января была похожа на обстрел 29 декабря. Оккупанты выпустили значительное количество ракет. Силы ПВО упорно работали, чтобы уничтожить как можно больше воздушных целей. В частности, поблагодарил силы ПВО и командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Известно, что ПВО сбили 10 ракет "Кинжал", а также 62 крылатые ракеты и еще 35 ударных БПЛА типа "Шахед". Оккупанты обстреляли не только Киев и область, но и другие регионы Украины. Известно, что в Харькове есть жертвы среди гражданского населения из-за обстрелов.

Массированная атака Киева 2 января: что известно