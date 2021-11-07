Продолжение работы Нормандского формата под большим вопросом, – представитель Зеленского

Сергей Никифоров заявил, что дальнейшая работа Нормандского формата с участием Украины, Франции, Германии и России – под вопросом. Так как, по его словам, стороны не могут договориться.

Об этом пресс-секретарь президента сообщил в программе "Взгляд с Банковой", отвечая на вопрос о возможности обсуждения темы экологии Донбасса в рамках "Нормандии".

Читайте также Все дело – в Лаврове: Кулеба рассказал, когда состоится нормандская встреча министров

У меня сейчас нет однозначного ответа. Сам Нормандский формат, его продолжение – под большим вопросом,

– сказал он.

Никак не могут договориться, – Никифоров

Сергей Никифоров отметил, что стороны никак не могут договориться по поводу следующего саммита на самом высоком уровне. По его словам, даже министры пока не встречаются.

То есть, здесь и политическая часть, политический порядок Нормандского формата под большим вопросом, что уж говорить об экологии. Пока ответа нет, хотя это очень правильная тема для обсуждения на высоких уровнях в Нормандском формате,

– добавил представитель президента.

"Нормандская четверка": главное

Главы Украины, Германии, Франции и России последний раз встречались в Париже в декабре 2019 года.

Следующие переговоры должны были состояться в 2020 году, однако их не организовали из-за пандемии COVID-19. С тех пор Москва блокирует любые намеки на предстоящий саммит.

Периодически проводят онлайн-переговоры на уровне советников, но без особых результатов.

Встречи в Нормандском формате не проводились уже год. Советники лидеров "нормандской четверки" собирались еще в ноябре 2020 года.