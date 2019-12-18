14:47
18 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019 СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кто спасет Россию от несчастий. YouTube для бедных
      Вєсті Кремля
      22:07, 17 декабря
      Вести.UA: Психические расстройства Кивы. Охота на "слуг народа"
      Вєсті.UA
      19:22, 17 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Публикации Статьи
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019 СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ

      Продолжим ползти. Оппозиции плевать на иностранцев, они против прозрачного рынка земли, – Фурса

      163 Читати новину українською
      Зеленский должен прекратить идти на компромиссы / 24 канал

      С каждой уступкой президент все больше кастрирует реформу. И не снижает негатив от оппозиции.

      Зеленский обещает уменьшить концентрацию до 10 тыс. гектар в одни руки. Так давайте сразу 6 соток и все там. Нечего вот это все…

      Чем больше ограничений, тем меньше стоимость земли, тем хуже пайщикам, гражданам Украины, владеющим землей.

      Читайте также: Протесты под Радой: полиции пришлось успокаивать провокатора – фото, видео

      Чем больше ограничений, тем больше коррупции и бюрократии, тем хуже экономике Украины. Бюрократия порождает коррупцию. Ограничения порождают бюрократию.

      В российской империи говорили, что тяжесть закона оправдывается необязательностью их выполнения. Вот так и тут. Все принимаю закон с жесткими ограничениями и подмигивают друг другу, что все эти ограничения можно обойти. Но это лицемерие. Во-первых, эти ограничения легко обойдет Коломойский, но не будет обходить прозрачным честный игрок. И эти ограничения создают основу для будущего нарушения закона, то есть играют против верховенства права. И тогда зачем это все?

      Они кричали, что 200 тыс. гектар в одни руки это много. И мы уменьшаем в 20 раз концентрацию? В 20 раз. Это вообще какие экономические расчеты берутся за основу? Ограничения на уровне 200 тыс. гектар не создавали никаких монополий, потому что сопровождались еще и ограничения на уровне ОТГ и области, а в рамках страны это всего лишь 0,5% от всех сельхоз земель. Где тут монополия? Ее нет. Но была возможность поддержать компании, которые стремятся расти, которые становятся конкурентными экспортера, которые получили бы доступ к финансированию. Поддержать не деньгами налогоплательщикам, как у нас принято. А просто нормальными правилами.

      Обратите внимание: Столкновения под Радой: следователи готовят подозрения трем активистам

      Ограничения такого рода убивают один из смыслов реформ. А именно увеличения инвестирования в землю. Более сложное производство. Потому что опять компании будут работать преимущественно на арендованной земле. Привет мелиорации. Туда же и вопрос о стимулировании роста. Какой смысл обмеляться, выходить на свет, если там нет ничего привлекательного? Если рост приводит к проблемам для автокомпании?

      Хотите патриотизма? Тогда не создавайте искусственных проблем украинским экспортерам, которые конкурируют с российскими.

      И чем больше уступок делает президент, тем больше активизируются противники реформы. Потому что видят, что власть прогибается. Что еще немного и можно додавить. Что можно продолжить саботировать реформу.

      Зеленский ошибочно думает, что убрав иностранцев он снизит протест оппозиции. И это ошибка. Потому что плевать оппозиции на иностранцев, они против прозрачного рынка земли. Иностранцы лишь повод пугать людей, но не причина. И они продолжат пугать людей. Они продолжат кричать про распродажу святой украинской земли. Они придумают новый повод.

      Зеленский ошибочно думает, что снизив концентрацию, он снизит и накал страстей. И это ошибка. Потому что плевать протестующим на концентрацию, это лишь повод, который они ставят на флаг, но совершенно не причина протестов. Причина все та же – желание не допустить в Украине открытие прозрачного рынка. И они будут кричать, что 10 тыс. гектар это все равно много, также, как кричали про 200 тыс. гектар.

      С каждой уступкой президент все больше кастрирует реформу. И не снижает негатив от оппозиции. Потому что для них всегда будет негатив. А вот эффекта от реформы будет меньше. В итоге, президент, идя на уступки, проигрывает по всем фронтам. Он все равно сделает непопулярную реформу и за нее его будут проклинать с телеэкранов. И он не получит быстрого экономического эффекта. Потому что реформа кастрирована.

      Да, даже в таком виде земельная реформа это плюс. Это шаг вперед. Но не президент ли писал в своей колонке, что нам мало идти вперед, нам надо бежать.

      Да, это компромисс. На это компромисс между здравым смыслом и глупостью. И эти компромиссы, уже кастрировавшие реформу, будут гирями висеть на наших ногах, не давая бежать вперед. Вперед и вверх, как хотел президент. Просто продолжим ползти в верном направлении.

      К слову: Слышно политические лозунги, а не голос фермеров: Зеленский о столкновениях под Радой

      Главные новости 17 декабря: столкновения под Радой санкции против Украины и "Северного потока-2"
      сегодня
      1244
      Автор: Сергей Фурса
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Статьи Протесты Рынок земли
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:14 Депутатов лишили неприкосновенности: как будут наказывать избранников
      Ірина Поліщук 625
      сегодня , 13:01 Мифы о здоровье, которые мы опровергли в 2019 году
      Вероніка Климська 104
      17 декабря , 18:30 Как выбрать качественный камин и не ошибиться с выбором: простые советы
      113
      сегодня , 12:00 Продолжим ползти. Оппозиции плевать на иностранцев, они против прозрачного рынка земли, – Фурса
      Сергій Фурса 162
      сегодня , 11:52 Санкции США против "Северного потока-2": почему от этого выиграет Украина
      Світлана Попова 652
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук