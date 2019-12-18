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      Продолжим ползти. Оппозиции плевать на иностранцев, они против прозрачного рынка земли, – Фурса

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      Зеленский должен прекратить идти на компромиссы / 24 канал

      С каждой уступкой президент все больше кастрирует реформу. И не снижает негатив от оппозиции.

      Зеленский обещает уменьшить концентрацию до 10 тыс. гектар в одни руки. Так давайте сразу 6 соток и все там. Нечего вот это все…

      Чем больше ограничений, тем меньше стоимость земли, тем хуже пайщикам, гражданам Украины, владеющим землей.

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      Чем больше ограничений, тем больше коррупции и бюрократии, тем хуже экономике Украины. Бюрократия порождает коррупцию. Ограничения порождают бюрократию.

      В российской империи говорили, что тяжесть закона оправдывается необязательностью их выполнения. Вот так и тут. Все принимаю закон с жесткими ограничениями и подмигивают друг другу, что все эти ограничения можно обойти. Но это лицемерие. Во-первых, эти ограничения легко обойдет Коломойский, но не будет обходить прозрачным честный игрок. И эти ограничения создают основу для будущего нарушения закона, то есть играют против верховенства права. И тогда зачем это все?

      Они кричали, что 200 тыс. гектар в одни руки это много. И мы уменьшаем в 20 раз концентрацию? В 20 раз. Это вообще какие экономические расчеты берутся за основу? Ограничения на уровне 200 тыс. гектар не создавали никаких монополий, потому что сопровождались еще и ограничения на уровне ОТГ и области, а в рамках страны это всего лишь 0,5% от всех сельхоз земель. Где тут монополия? Ее нет. Но была возможность поддержать компании, которые стремятся расти, которые становятся конкурентными экспортера, которые получили бы доступ к финансированию. Поддержать не деньгами налогоплательщикам, как у нас принято. А просто нормальными правилами.

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      Ограничения такого рода убивают один из смыслов реформ. А именно увеличения инвестирования в землю. Более сложное производство. Потому что опять компании будут работать преимущественно на арендованной земле. Привет мелиорации. Туда же и вопрос о стимулировании роста. Какой смысл обмеляться, выходить на свет, если там нет ничего привлекательного? Если рост приводит к проблемам для автокомпании?

      Хотите патриотизма? Тогда не создавайте искусственных проблем украинским экспортерам, которые конкурируют с российскими.

      И чем больше уступок делает президент, тем больше активизируются противники реформы. Потому что видят, что власть прогибается. Что еще немного и можно додавить. Что можно продолжить саботировать реформу.

      Зеленский ошибочно думает, что убрав иностранцев он снизит протест оппозиции. И это ошибка. Потому что плевать оппозиции на иностранцев, они против прозрачного рынка земли. Иностранцы лишь повод пугать людей, но не причина. И они продолжат пугать людей. Они продолжат кричать про распродажу святой украинской земли. Они придумают новый повод.

      Зеленский ошибочно думает, что снизив концентрацию, он снизит и накал страстей. И это ошибка. Потому что плевать протестующим на концентрацию, это лишь повод, который они ставят на флаг, но совершенно не причина протестов. Причина все та же – желание не допустить в Украине открытие прозрачного рынка. И они будут кричать, что 10 тыс. гектар это все равно много, также, как кричали про 200 тыс. гектар.

      С каждой уступкой президент все больше кастрирует реформу. И не снижает негатив от оппозиции. Потому что для них всегда будет негатив. А вот эффекта от реформы будет меньше. В итоге, президент, идя на уступки, проигрывает по всем фронтам. Он все равно сделает непопулярную реформу и за нее его будут проклинать с телеэкранов. И он не получит быстрого экономического эффекта. Потому что реформа кастрирована.

      Да, даже в таком виде земельная реформа это плюс. Это шаг вперед. Но не президент ли писал в своей колонке, что нам мало идти вперед, нам надо бежать.

      Да, это компромисс. На это компромисс между здравым смыслом и глупостью. И эти компромиссы, уже кастрировавшие реформу, будут гирями висеть на наших ногах, не давая бежать вперед. Вперед и вверх, как хотел президент. Просто продолжим ползти в верном направлении.

      К слову: Слышно политические лозунги, а не голос фермеров: Зеленский о столкновениях под Радой

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      Автор: Сергій Фурса
      Теги: Новини політики Новини України Протести Ринок землі Публікації Статті
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