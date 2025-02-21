Россия не прекратит попыток дестабилизации Украины, но им будет противодействие, – Буданов

Россия продолжит пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине. Однако такие попытки могут получить соответствующее противодействие.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ГУР МО Украины Кирилла Буданова в интервью журналисту Эйнулли Фатуллаеву.

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Будут ли новые попытки Кремля дестабилизировать ситуацию

По мнению Буданова, Россия, вероятно, не будет прибегать к новым тактикам по дестабилизации ситуации внутри Украины.

Поверьте, что-то кардинально новое и масштабное ни россияне, ни мы уже не сможем придумать. Все уже отработано. Да, попытки (дестабилизировать Украину – 24 Канал) будут. Но ничего страшного – любое действие имеет противодействие,

– подчеркнул глава ГУР.

Кроме того, Буданов рассказал о том, как прошел допрос пленных солдат КНДР.

"Наши офицеры допрашивали пленных северных корейцев. Они дополнили мою картину того, что же такое автократия и тоталитаризм, пожалуй, в самом ужасном проявлении. Это человеконенавистнические подходы, которые создают даже не покорных людей, а биороботов", – отметил Буданов.

Напомним, что по мнению главы ГУР, в этом году Украина и Россия могут достичь соглашения о прекращении огня. Однако он отметил, что неизвестно, насколько этот режим будет длительным.