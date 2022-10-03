В Хмельницкой области сократили продолжительность комендантского часа

С начала полномасштабного наступления по всей территории Украины ночью действует комендантский час. В Хмельницком ее продолжительность сократили.

Глава Хмельницкой областной государственной администрации обратился к жителям области. В частности, он заявил, что теперь в Хмельницкой облсти комендантский час будет с 00:00 до 05:00.

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Хронология перемен комендантского часа в Хмельницкой области

Время комендантского часа от 24 февраля уже несколько раз менялось в области.

С 24 февраля по 1 апреля он был с 21.00 до 06.00.

С 1 по 15 апреля – с 22.00 до 06.00.

С 15 апреля по 3 октября – с 23:00 до 05:00.

С сегодняшнего дня меняем продолжительность комендантского часа. Его ограничения будут действовать с 12 часов ночи до 5 часов утра,

– написал Гамалий.

Комендантский час в других городах.