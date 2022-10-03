В Хмельницкой области сократили продолжительность комендантского часа

3 октября 2022 , 21:59
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Источник:

Сергей Гамалий

С начала полномасштабного наступления по всей территории Украины ночью действует комендантский час. В Хмельницком ее продолжительность сократили.

Глава Хмельницкой областной государственной администрации обратился к жителям области. В частности, он заявил, что теперь в Хмельницкой облсти комендантский час  будет с 00:00 до 05:00.

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Хронология перемен комендантского часа в Хмельницкой области

Время комендантского часа от 24 февраля уже несколько раз менялось в области.

  • С 24 февраля по 1 апреля он был с 21.00 до 06.00.
  • С 1 по 15 апреля – с 22.00 до 06.00.
  • С 15 апреля по 3 октября – с 23:00 до 05:00.

С сегодняшнего дня меняем продолжительность комендантского часа. Его ограничения будут действовать с 12 часов ночи до 5 часов утра,
– написал Гамалий.

Комендантский час в других городах.

  • Киев - с 23:00 до 05:00.
  • Винницкая область - с 23:00 до 05:00.
  • Волынская область - с 23:00 до 05:00.
  • Днепропетровская область - с 23:00 до 05:00.
  • Донецкая область - с 21:00 до 05:00.
  • Житомирская область - с 00:00 до 05:00.
  • Закарпатская область - нет.
  • Запорожская область - с 23:00 до 05:00.
  • Ивано-Франковская область - с 23:00 до 05:00.
  • Киевская область - с 23:00 до 05:00.
  • Кировоградская область - с 23:00 до 05:00.
  • Луганская область - с 21:00 до 05:00.
  • Львовская область - с 23:00 до 05:00.
  • Николаевская область - с 23:00 до 05:00.
  • Одесская область - с 23:00 до 05:00.
  • Полтавская область - с 22:00 до 05:00.
  • Ровенская область - с 23:00 до 05:00.
  • Сумская область - с 23:00 до 04:00.
  • Тернопольская область - с 23:00 до 05:00.
  • Харьковская область - с 22:00 до 06:00.
  • Херсонская область — зависит от района (с 22:00 до 06:00, с 21:00 до 05:00, с 21:00 до 06:00, с 20:00 до 05:00).
  • Хмельницкая область - с 00:00 до 05:00.
  • Черкасская область - с 23:00 до 05:00.
  • Черниговская область - с 23:00 до 04:00.
  • Черновицкая область - с 23:00 до 05:00.

 

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак