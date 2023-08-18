Сегодня все военные объекты в России и Москве уязвимы, – ГУР

Андрей Юсов заявил, что "хлопок" на территории России продолжается. Он набирает интенсивность. Столица страны-террористки – незащищена.

Андрей Юсов – представитель Главного управления разведки Минобороны – подчеркнул, что "хлопок" происходит достаточно точно. Продолжение следует.

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Сегодня все объекты, связанные с российской военной агрессией, являются уязвимыми целями. Сегодня Москва незащищена. Путинский режим сделал ее таковой. Это они еще с НАТО не воюют,

– говорится в сообщении.

Юсов добавил, что это влияет даже на зомбированных россиян.

Как Запад реагирует на "хлопок"

Представитель ГУР МО подчеркнул: уже есть эволюция публичной реакции западных партнеров на "хлопок" в Москве. Украина официально не комментирует. Потому можно просто анализировать последствия. Между тем, сейчас у партнеров уже не вызывает удивления, что когда государство напало на другое государство, последствия этих действий происходят на территории страны-агрессорки.

Юсов добавил, что это нормально. Кроме того, ненормально, что российское общество оказалось неготовым к этому. Совершающий преступление должен быть готов к ответственности.

Атака на Москву-сити 18 августа

Российские оккупанты снова заголосили об очередной атаке дронами. Снова "не повезло" Москва-сити. Россияне еще раз показали, что находятся за гранью адекватности и выдали новость об атаке якобы украинского БПЛА "Бобер".