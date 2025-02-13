"Путин сейчас хочет мира": Трамп ответил, продолжится ли помощь Украине от США

Дональд Трамп заявил, что договорился с Путиным начать переговоры о прекращении войны в Украине. В то же время президент США заверил, что будет продолжать оказывать помощь Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки". По словам американского лидера, первые переговоры с Путиным пройдут, вероятно, в Саудовской Аравии.

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Продолжится ли военная помощь Украине

Дональд Трамп заявил, что будет продолжать оказывать помощь Украине, потому что иначе "Путин бы подумал, что он выиграл".

И, искренне говоря, мы будем это делать столько, сколько нужно, потому что мы не хотим, чтобы произошло что-то другое, но президент Путин сейчас хочет мира,

– сказал президент США на пресс-конференции в Белом доме.

В то же время политик обвинил прежнюю администрацию в том, что она "бессмысленно" передавала деньги Украине, а он планирует получить гарантии возврата денег. По словам Трампа, Украина получила помощи на сумму 350 миллиардов долларов от Вашингтона.

Наши деньги будут обеспечены. У них редкоземельные (металлы, – 24 Канал), у них есть нефть, газ и многое другое, и мы просим, чтобы наши деньги были обеспечены,

– добавил Дональд Трамп.

К слову, после разговора с Путиным Трамп заявил, что прекращение огня в Украине возможно в "не слишком отдаленном будущем". В то же время, по его словам, Украине не стоит рассчитывать на границы 2014 года.