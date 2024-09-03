Продолжу работать в оборонке, – Камышин об увольнении из Минстратегпрома

Верховная Рада получила заявления на увольнение от министра стратегических отраслей Александра Камышина. Сейчас он решил прокомментировать свою отставку с должности.

Отметим, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что кроме него в парламент поступили заявления об отставке от министра юстиции Украины Дениса Малюськи, а также министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца.

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Как Камышин прокомментировал свое увольнение

Написал заявление на увольнение с должности министра. Готовлюсь к закрытому отчету перед комитетами экономики и обороны, а также к открытому отчету в Верховной Раде. Продолжу работать в оборонке, но в другой роли,

– написал он.

Напомним, что Александр Камышин занимал должность министра стратегических отраслей промышленности еще с марта 2023 года, тогда он заменил Павла Рябикина, возглавлявшего ведомство с ноября 2021 года.

Перед этим он возглавлял правление Укрзализныци. С августа 2021 года принадлежащие Камышину компании перешли в независимое управление. Как заявил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, Камышина планируют повысить.

Кроме того, ранее Ярослав Железняк предполагал, что в отставку, кроме вышеупомянутых министров, могут пойти глава МИД Дмитрий Кулеба и глава Мининтеграции Ирина Верещук. Однако нардеп акцентировал внимание на том, что решения не окончательные и могут измениться еще несколько раз.