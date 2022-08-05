Продовольственный кризис можно будет преодолеть, а вот на энергорынке ситуация опасна, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что сегодня из Украины вышли 3 судна с зерном. Если так будет дальше, продовольственный кризис преодолеют.

Из Одессы и Черноморска отправились суда, на которых почти 60 тонн кукурузы. Об этом Зеленский заявил в традиционном вечернем обращении, передает 24 канал. Украинское зерно ожидают потребители Турции, Британии, Ирландии.

Нужно наращивать экспорт

Более того, в порт Черноморска направляется и первое с 24 февраля новое судно на загрузку. По словам Зеленского, сейчас главное постоянно наращивать экспорт. В этом заинтересованы все, но все адекватные мировые субъекты.

Чем больше нашего зерна будет на мировом рынке, тем меньше урожай политического хаоса в странах прежде всего Африки и Азии, но не только там,

– подчеркнул президент.

Политик отметил, что в этом году в Европе значительно больший спрос на импортное продовольствие, чем ожидалось. Все из-за жары, повлекшей меньшие урожаи. В то же время украинский урожай зерновых и масличных достигнет более 65 миллионов тонн. Следовательно, продовольственный кризис, угрожавший миру, можно будет преодолеть.

На энергорынке – ситуация хуже

На европейском энергорынке, по словам Зеленского, ситуация продолжает быть очень опасной из-за циничного и просчитанного газового шантажа россии.

Президент отметил, вместо того, чтобы поставлять газ на территорию Европы, россия просто сжигает его. Агрессор делает это, чтобы цены в Европе еще больше выросли.

"Это проявление сознательной антиевропейской политики, античеловеческой политики россии и следствие старых ошибок европейцев, не желавших видеть, что "Газпром", российские газопроводы в обход Украины – это такое же оружие для россии, как танки, как артиллерия", – пояснил президент.

Зеленский подытожил, что готовится к вызовам отопительного сезона следует вместе.

Смотрите обращение Зеленского за 5 августа: видео