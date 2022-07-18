Продовольственный кризис стал вторым фронтом: как Украина во время войны пытается накормить мир

россия хочет создать продовольственный кризис в мире и Украине. В частности, оккупанты блокируют морские порты, чтобы мы не могли экспортировать зерно, воруют наши продукты и уничтожают урожай. Однако Украина даже во время войны пытается накормить мир.

О возможности разблокировки морских портов

Об этом 24 каналу сказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он подчеркнул, что пока нет конкретных решений по разблокированию морских портов.

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По его словам, были договоренности о том, что нужно продолжать договариваться, но никаких уступок врагу не будет.

"Когда кто-то говорит, что разминируют морские порты, то это звучит плохо, этого делать никто не будет так просто и россию мы не пустим к нашим берегам", – подчеркнул Братчук.

Он заявил, что любые попытки врага ступить через море на нашу землю закончатся однозначно – Черное море станет для них мертвым морем.

Действительно, россия создала не просто продовольственный кризис в мире, она создает механизмы продовольственного геноцида не столько против Украины, потому что мы боремся в этой борьбе, а против многих стран мира.

– ответил спикер.

По его мнению, только с учетом безопасности Украины будет принято решение об открытии коридоров для экспорта зерна.

Продовольственный кризис стал вторым фронтом

Братчук считает, что там возникнет голод, после этого последуют социальные проблемы, которые должны заставить руководство государств перестать помогать Украине.

"Украина, которая ведет активную войну и противостоит россии, сегодня пытается выполнить международные обязательства и находит решение, чтобы экспортировать зерно хоть маленькими шагами", – сообщил он.

У нас аграрный второй фронт, он не менее важен. Мы будем с хлебом, будем с победой. Сейчас жатва, люди работают день и ночь, это тоже наши герои, которые наполняют продовольственные склады новым зерном,

– заметил Братчук.

Он подытожил, что гордится, что у нас уникальная страна, которая во время войны думает о других. "И правда, что именно Украина забьет последний гвоздь в гроб россии", – добавил спикер Одесской ОВА.

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