Продуктовые карты: никакой "зрады" нет

Судя по фейсбушной ленте, и по публикациям в некоторых СМИ, политические оппоненты могут из любой темы сделать повод для критики и противостояния. Показательный пример – критиканский хайп, который подняли вокруг высказывания Олега Устенко (экономического советника Президента Зеленского) о необходимости целевой социальной помощи для малоимущих в случае повышения цен на продовольственные товары.

К сожалению, проблема инфляционного всплеска цен на продовольственные товары сейчас актуальна для всего мира, в том числе и для нас.

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В этом контексте Устенко упомянул и американский опыт с "продовольственными талонами" (food stamps) для отдельных категорий малоимущих слоев населения. Ну, тут и "почалось". Кто-то начал вопить о возврате к карточной системе. Кто-то вспомнил о "купонах" из 1990-х.

Грязные технологии

Собственно, это очень наглядный пример черных информационных технологий, когда какое-либо высказывание вырывается из контекста, наполняется негативным содержанием и начинает тиражироваться в СМИ или социальных сетях.

На самом деле, речь идет о выборе оптимальных форм адресной социальной помощи для людей с низким уровнем жизни с использованием международного опыта.

И в данном случае нам необходима конструктивная дискуссия для выбора наиболее приемлемого варианта целевой социальной поддержки для приобретения продовольственных товаров.

А вместо этого начинается примитивное и грязное (во всех смыслах) фейкометание.

Караван идет

В этой связи напомню, что нечто подобное недавно происходило по поводу "тысячи за вакцинацию".

А что сейчас? А сейчас мы умиляемся, что средний класс тратит эту "тысячу" преимущественно на книги.

Кстати, была учтена критика (в том числе и моя) по поводу ущемления интересов пенсионеров. С некоторым опозданием, но все-таки было принято решение о возможности использования этой "тысячи" для покупки лекарств.

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Поэтому и предложения Олега Устенко надо рассматривать в контексте решения конкретной социальной задачи.

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