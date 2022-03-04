Продукты, аптеки, зоомагазины: в КГГА создали полезные карты для киевлян

В связи с военным положением в Украине и введением комендантского часа жители Киева не всегда имеют возможность попасть в необходимый магазин или аптеку.

Чтобы облегчить передвижение по городу, заместитель мэра Киева по IT Петр Оленич опубликовал специальную карту, где собраны все полезные локации.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Для вашего удобства публикуем их в одной статье.

Карта Гуманитарных штабов

Карта точек продажи хлеба

Карта зоомагазинов

Также они уже доступны в приложении Киев Цифровой.

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