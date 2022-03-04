Продукты, аптеки, зоомагазины: в КГГА создали полезные карты для киевлян
4 марта 2022 , 21:35Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Петр Оленич
В связи с военным положением в Украине и введением комендантского часа жители Киева не всегда имеют возможность попасть в необходимый магазин или аптеку.
Чтобы облегчить передвижение по городу, заместитель мэра Киева по IT Петр Оленич опубликовал специальную карту, где собраны все полезные локации.
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Для вашего удобства публикуем их в одной статье.
Карта Гуманитарных штабов
Карта точек продажи хлеба
Карта зоомагазинов
Также они уже доступны в приложении Киев Цифровой.
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