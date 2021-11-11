Схему разоблачили сотрудники Суворовской окружной прокуратуры Одессы. Поддельные сертификаты распространялись на территории города.

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Кто был привлечен к преступлению

Схемой занималась врач одного из Центров первичной медико-санитарной помощи города Одессы. Она привлекла посредника. Именно этот человек получал деньги от заказчика и передавал ему.

Как работала схема

Врач не проводила вакцинацию, однако пациентов вносила в электронную медицинскую систему HELSI. Таким образом, COVID-сертификат автоматически генерировался в "Дие". В то же время бумажный сертификат получали у посредника.

Известно, что один такой сертификат, сделанный незаконно, стоил 2 тысячи гривен.

Жилье и места работы людей, привлеченных к схеме, обыскали. Изъяли мобильные телефоны, в которых есть переписка с клиентами. Также банковские карты, на которые поступали деньги, оргтехнику и медицинскую документацию, в которой были записи о псевдовакцинации.



Место работы и помещения причастных к схеме обыскали / Фото Одесской областной прокуратуры

Важно! В Украине за использование подделки грозит штраф до 850 гривен, арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 2 лет.

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