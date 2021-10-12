Продвигает отношения Украины и ЕС на следующий уровень, – Стулик о киевском саммите

В Киеве 12 октября состоялся саммит Украина – Европейский союз. Он является определяющим фактором взаимоотношений между Украиной и ЕС.

Об этом в прямом эфире 24 канала сказал старший аналитик центра "Европейские ценности" в Праге Давид Стулик. По его словам, со всеми государствами ЕС проводит ежегодные саммиты.

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"Саммиты дают возможность подвести итоги о том, что было за последний год", – отметил Стулик.

Почему отношения развиваются

Стулик рассказал, что обе стороны саммита довольны результатами. Речь о том, как развиваются отношения.

Саммиты служат помощью, чтобы подписать различные соглашения, чтобы были конкретные результаты. Есть аж 3 важных соглашения, которые подписали 12 октября. Этот саммит продвигает отношения ЕС и Украины на следующий уровень. Давид Стулик старший аналитик центра "Европейские ценности" в Праге

Давид Стулик о саммите Украина – ЕС: смотрите видео

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