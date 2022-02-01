Начну с того, что впервые о новом альянсе объявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс еще 21 января в Сиднее. С тех пор велись последние приготовления к окончательному подписанию соглашения. И вот этот день настал – в Киев ради создания альянса прибыли премьер-министры Великобритании и Польши.

Обратие внимание Кулеба объяснил суть нового альянса Украины, Польши и Великобритании

Первые подробности нового альянса

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба раскрыл первые подробности нового альянса. Оказывается, создание союза с Польшей и Британией является именно украинской инициативой, которая была предложена еще в октябре 2021 года.

По словам Кулебы, Украина уже 2 года продвигает идею создания малых региональных альянсов для продвижения проактивной внешней политики. Проще говоря, мы можем годами ждать вступления в НАТО и ЕС, а можем сами создавать новую международную архитектуру в наших личных интересах.

И здесь оправдываются мои смелые ожидания относительно будущего нового альянса.

Дело в том, что ось Лондон-Варшава-Киев – это лишь начало более глобальной структуры, которая в перспективе должна выглядеть как Балто-Черноморская ось безопасности – от Скандинавских стран до Турции и Грузии. Этот же тезис подтвердил и Дмитрий Кулеба.

Киев становится неким центром формирования абсолютно новой системы восточноевропейских отношений и безопасности.

Официально о создании нового альянса стороны должны сообщить позже, когда глава британского МИДа Лиз Трасс сможет лично прибыть в Украину. Но уже сейчас можно говорить о том, что альянс состоялся.

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Ведь именно так подают эту информацию официальные лица. Премьер Польши Матеуш Моравецкий прямо заявил о том, что создание нового альянса продиктовано агрессивными действиями России, а потому странам вокруг стоит объединьться.

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Польше и Британии выгоден альянс

Если же говорить откровенно, то Польше этот альянс также выгоден.

Во-первых, Польше важно, чтобы Украина выстояла перед лицом путинской агрессии, ведь в противном случае Кремль еще сильнее приблизиться к польской границе. Тем более этот вопрос встал остро после того, как Беларусь превратилась в плацдарм для гибридной войны Путина. И первый удар в виде миграционной атаки Польша уже почувствовала.

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Во-вторых, на фоне конфликта с ЕС и резкого роста экономики, Польша становится в один ряд с Британией и получает шанс решить проблему в Восточной Европе, которую ЕС решать отказывается. Это дает шанс Польше получить одно из ключевых мест в структуре ЕС.

Британия также в выигрыше от нового альянса. После выхода из ЕС британцы, во главе с Джонсоном, взяли на вооружение концепцию "глобальной Британии". Лондон пытается получить как можно больший геополитический вес.

И пока Европа спит, Британия берет Восточную Европу под свою, если можно так выразится, опеку. Украина в глазах британцев – это мощное государство на другой стороне европейского континента, которое может прикрывать восточный фланг от путинской агрессии.

К тому же, говоря откровенно, в НАТО далеко не все готовы бороться с путинской агрессией, и новые альянсы с региональными игроками, типа Украины и Польши, делают из Британии главного спонсора безопасности в Балто-Черноморском регионе.

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По сути, Британия в рамках НАТО становится главенствующей в регионе от Скандинавских стран и аж до Черного моря. В подтверждение этому тезису выступает:

вооружение Украины;

переброска оружия и контингента в Эстонию;

перемещение кораблей и авиации в Румынию.

Варшава и Лондон сделают все, чтобы Украина устояла

Но, в первую очередь, создание нового альянса выгодно Киеву, ведь в таком случае любое новое вторжение в Украину может расцениваться как нападение на ближайшего союзника Польши и Британии.

К тому же, чтобы не допустить продвижение Путина на Запад, Варшава и Лондон сделают все возможное, чтобы Украина устояла.

И в парадигме, когда партнеры готовы отправлять в Украину любую помощь, кроме своих солдат, увеличение численности украинской армии, о котором сегодня заявил Зеленский, выглядит единственно верным решением.

Резюмируя, новый альянс выгоден абсолютно всем сторонам. Но важно, что на этом формирование новой архитектуры дипломатии и безопасности в регионе только начинается. И ключевым игроком и, по сути, инициатором выступает именно Киев.