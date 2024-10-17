Продвижение россиян в Донецкой области, сложная ситуация в Курской области: обзор фронта от ISW

Российские войска продвигаются вблизи Кременной, Северска и Торецка. В то же время в Курской области из-за погоды возможность ведения боевых действий как для украинских войск усложнилась.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). В частности, аналитики рассказали об актуальной ситуации на всех направлениях фронта по состоянию на 17 октября.

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Отмечают, что из-за плохой погоды становится сложнее продвижение маханизированной техники войск россиян и ВСУ на "украинском плацдарме" в Курской области.

Ситуация в Курской области

Россияне атакуют небольшими группами пехоты на боевых машинах-амфибиях. Предположительно, плохие погодные условия, могут способствовать контратакам России в регионе.

Аналитики цитируют украинского военного, который находится на Курщине, который отметил, что сейчас соотношение между украинской и российской живой силой составляет 1 к 5 военнослужащих. При этом, ВСУ продолжают атаковать. Впрочем, нехватка живой силы и проблемы с координацией, из-за отсутствия связи – ощутимы.

Однако, он сомневается, что российские войска начнут штурм Суджи в ближайшие недели или месяцы, ведь плохая погода затрудняет продвижение и россиян.

ISW пишет, что дождевые условия затрудняют боевые действия для обеих сторон в Курской области, и что войска страны-агрессора все больше полагаются на артиллерийский огонь.

Войска России недавно продвинулись на западной стороне "украинского плацдарма" в Курской области. Геолокационные кадры от 16 октября свидетельствуют, что они продвинулись на восток от Любимовки и на западе населенного пункта Зеленый Путь. Кроме того, войска России продвинулись в полях к северо-западу от Круглого.

Украинские военнослужащие, которые воюют в Курской области, 16 октября сообщили, что сейчас российские и украинские силы ведут бои за Ольговку и Новоивановку, которые частично находятся под контролем ВСУ.

Российские и украинские войска ведут боевые действия вблизи нескольких населенных пунктов, в частности, Толстого Луга, Любимовки, Зеленого Пути, Нижнего Клина, Малой Лохни и Новоивановки, где продолжаются столкновения. Кроме того, сообщается о боевых действиях вблизи Ольговки, Русского Поречья, Нижней Паровицы, Нечаева и Плехового, в частности, в окрестностях Русской Конопельки и Фанасеевки.

15 и 16 октября российские и украинские войска вели ограниченные позиционные бои в районе Глушкова, без значительного продвижения вперед.

Военный командир, связанный с Кремлем, утверждал, что столкновения происходят на северной окраине Нового Пути. Однако, как отметили в ISW, пока нет никаких доказательств, которые бы подтверждали, что российские войска взяли село под контроль.

Другой российский блогер заявил, что их войска захватили пункт пропуска "Константиновка" на международной границе между Курской и Сумской областями.

Бои в Курской области / Инфографика ISW

Восток Украины – Харьковская область

По сообщению Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины, украинские войска достигли значительных успехов на севере Харьковской области. 15 октября подразделения ГУР успешно зачистили 400-гектарный лесной участок к северу от Липцов. Однако Институт исследования войны (ИИВ) еще не подтвердил точное местонахождение этого леса.

Также в ходе операции разведывательным подразделениям удалось уничтожить три российских мотострелковых батальона, а также отряд "Штурм" и разведывательную роту 7-го мотострелкового полка.

Россияне наступали вблизи Волчанска и Старицы 15 и 16 октября, но не достигли успехов.

Луганская область

Российские военные подразделения продвинулись на северо-запад от Сватово, согласно геолокационным данным от 12 октября. Войска врага продвинулись на восток вдоль штурмовой линии в направлении Кругляковки.

Хотя российское военное командование утверждает, что их войска достигли дальнейшего прогресса на восточных и юго-восточных окраинах Колесниковки, Институт исследования войны (ISW) не подтвердил эти заявления.

Кроме того, российский блогер сообщил, что российские войска усиливают наступательные действия против украинских позиций вблизи Колесниковки.

15 и 16 октября появились сообщения о продвижении российских войск в нескольких ключевых местах на востоке Украины, включая районы Кучеровки и Петропавловки, а также Новоосиново, Глушковку, Песчаное, Лозовую, Кругляковку, Колесниковку и Вишневое.

Военные аналитики предполагают, что российские войска, вероятно, взяли под контроль Невское и значительную часть Макеевки, которые расположены к северо-западу от Кременной.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что после захвата Невского российские войска, похоже, пытаются расширить свои операции на запад через реку Жеребец в направлении Новолюбовки, а также на юг в направлении Новосадово. Ситуация остается нестабильной, поскольку обе стороны продолжают проводить стратегические маневры.

По словам Машовца, россияне захватили Макеевку, форсировали реку Жеребец в этом районе и закрепились на плацдарме размером с роту на правом берегу реки Жеребец.

Аналитики Института исследования войны сообщают о появлении российских войск в западной части Макеевки, расположенной на западном берегу реки Жеребец. Однако подтверждение их присутствия в крайней юго-западной части населенного пункта остается непроверенным.

15 и 16 октября российские войска активизировали наступательные действия в районах Грековки, Макеевки и Невского, сосредоточившись на участках вблизи Тернов, Торского и Заречного.

В своей недавней оценке военный аналитик Машовец отметил, что российские войска готовятся к усиленному наступлению в районе Кременной. Однако он предостерег, что этим силам может помешать отсутствие достаточных резервов для ведения длительных и интенсивных операций.

Аналитики Института исследования войны (ISW) отмечают, что по состоянию на конец сентября российские войска активизировали свои попытки продвинуться к реке Оскол вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Несмотря на эту повышенную активность, резерв в количестве около 7 000 человек может ограничить эффективность и устойчивость их наступательных маневров в районе Кременной.

Донецкая область

Российские военные достигли недавних успехов в районе Северска, а обнародованные 16 октября геолокационные данные подтверждают их продвижение к северу от Верхнекаменского.

15 октября пресс-секретарь Луганской группировки Вооруженных сил Украины сообщила, что украинские войска успешно отбили механизированную атаку российских войск, численностью до взвода, на Северском направлении.

16 октября российские военные силы продвинулись вперед в районе Часового Яра, однако не было подтверждено никаких изменений на существующей линии фронта.

Кроме того, российские войска начали наступательные маневры в районах Калиновки, Ступочки и Предтечино.

Российский военный командир заявил, что Вооруженные силы Украины эффективно отражают атаки на юго-восток от Часового Яра. Это утверждение прозвучало вопреки заявлениям о том, что российские войска удерживают огневой контроль над ключевыми украинскими путями снабжения в районе города.

Вражеские войска продвинулись вблизи Торецка. Геолокационные кадры от 15 и 16 октября подтвердили продвижение в восточной части Торецка и в западной части Дружбы.

Россияне также продолжали наступательные действия на Покровском направлении, но продвижения не имели.

16 октября Министерство обороны России сообщило о захвате Красного Яра, расположенного к юго-востоку от Покровска. Кроме того, российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись на юго-запад от Селидово.

Однако эксперты Института изучения войны (ISW) отметили, что нет никаких визуальных доказательств, которые бы подтверждали эти утверждения.

Войска врага продолжали атаки в районе Проминь и Миролюбовки, возле Новотроицкого, Красного Яра, Селидово, Крутого Яра, Цукурино, Звездного, Желаное Второе, Измайловки, Новодмитровки, Горняка, Новоселидовки и Кременной Балки 15 и 16 октября.

Украинская бригада, которая действовала на Кураховском направлении, 15 октября опубликовала кадры, на которых ВСУ отражают механизированную атаку россиян по крайней мере во взвод в неопределенном районе на Кураховском направлении.

Украинский военный, который действовал в этом районе, заявил, что ВСУ отбили российский механизированный штурм размером во взвод и усиленный российский механизированный штурм утром 16 октября на неопределенных участках Курахово направлении.

15 и 16 октября российские войска совершили атаки к юго-западу от Донецка, в частности вблизи Угледара, но не сообщили о значительном продвижении вперед.

Российское военное командование утверждало, что их войска продвинулись на запад от Водяного и в районе Золотой Нивы. Тем временем, вблизи Золотой Нивы и Богоявленки, расположенных к северо-западу от Угледара, продолжались столкновения.

Кроме того, российские оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи административной границы между Донецкой и Запорожской областями, в частности в районе Раздольного, но так же не достигли заметных успехов.

"Южная ось"

Российские войска начали атаки на западе Запорожской области вблизи Малой Токмачки 15 и 16 октября, но не смогли достичь значительного прогресса.

15 октября российский военный командир заявил, что войска начали наступление в направлении северного Каменского. Однако Институт исследования войны (ISW) сообщил об отсутствии визуальных доказательств, которые бы подтверждали это заявление.

Командир отметил, что разница в высоте между Каменским и Днепровским водохранилищами на востоке препятствует продвижению российских войск в этом районе.

Российский блогер сообщил, что сильные дожди в Запорожской области привели к значительному затоплению российских окопов. Эти неблагоприятные погодные условия создали проблемы с транспортировкой боеприпасов и материалов на линию фронта, что затрудняет логистику для российских войск.

Войска России 15 и 16 октября атаковали на левобережье Херсонской области, но не имели подтвержденного продвижения.

16 октября российский "военкор" заявил, что их армия якобы отразила рейд украинских войск на оккупированную Россией Кинбурнскую косу в ночь на 16 октября. Однако эксперты ISW не имеют этому доказательств.