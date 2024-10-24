Очень тяжелые бои: удалось ли россиянам продвинуться под Селидовом

В Селидово идут адские бои непосредственно в городской застройке. Некоторые из многоэтажек иногда переходят под контроль российских штурмовиков, которых еще называют "отрядами смертников".

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, заметив, прежде чем эффективно и долгосрочно закрепиться в зданиях, российские оккупанты часто превращаются в пепел.

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Какова ситуация возле Селидово

Россияне атакуют Селидово не только путем лобовых атак или мясных штурмов. Они пытаются взять город в окружение, атакуя с флангов – и это самый большой риск для украинских защитников.

Уже сейчас ключевые логистические артерии, которые обеспечивают всем необходимым наших военных в Селидово, и с помощью которых Украина проводит эвакуацию раненых, находятся под огневым контролем российских захватчиков.

Если враг и в дальнейшем будет иметь возможность продвигаться вперед, создавая предпосылки для полного окружения нашего гарнизона в Селидово, с большой вероятностью будут маневры обороны или даже прорыв боем с территории, которая находится в полном окружении, в исполнении украинских Сил обороны.

Ситуация является чрезвычайно сложной, с тенденцией к обострению. Судьба Селидова, вероятнее всего, будет решена в ближайшей перспективе. Когда мы ведем речь о том, что важнее – квадратные километры украинской земли или сохранение жизни и здоровья наших воинов – этот вопрос очевиден. Единственное, что неочевидно, почему мы снова сталкиваемся с теми же самыми проблемами,

– отметил Владислав Селезнев.

Поскольку тактика ведения боевых действий российской армии неизменна – те же фланговые удары со времен Попасной. Однако до сих пор нет алгоритмов противодействия, которые были бы содержательными и эффективными. Украина продолжает сталкиваться с одними и теми же проблемами, вариантов решения которых до сих пор нет в публичной плоскости.

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Украинские военные нуждаются в ресурсах. Прежде всего речь идет о тяжелом пехотном вооружении, крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы, минометы соответствующих систем с достаточным количеством боеприпасов. Это оружие чрезвычайно важно при ведении боев на расстояниях до 500 метров.

Бои за Селидово: смотрите на карте