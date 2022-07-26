Ситуация на Юге развивается динамично

Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центр ОК "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает 24 канал. По ее словам, ситуация на Юге в нашей операционной зоне стабильна и контролируема.

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Наталья Гуменюк отметила, что ситуация развивается динамично, поскольку есть плановое продвижение наших войск.

Но мы уже говорили об том, что заявляем о своих победах очень осторожно,

– сказала она.

Что касается оккупантов, то, как сообщила Гуменюк, они держат свои рубежи обороны. Речь идет о позициях, которые россияне укрепили железобетонными конструкциями и пытаются в них удержаться.

Представитель ОК "Юг" отметила, что врага напрягает и деморализует то, что ВСУ контролируют их пути логистики, которыми россияне пытаются подтягивать резервы и обеспечивать свое войско.

Она сообщила, что за последние два дня украинские силы нанесли точные авиаудары по опорным и командным пунктам нескольких подразделений врага. Также ВСУ попали по складам боеприпасов и скоплению техники, а это "существенно изменило подготовку и силу противника".

Наталья Гуменюк рассказала, что захватчики придерживаются тактики контрбатарейного противодействия, когда обстреливают тыловые районы. Она напомнила, что 26 июля россия нанесла массированный удар по Николаевской и Одесской областях .

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