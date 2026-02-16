Летний план Кремля сорван: ВСУ выбили врага из более десятка поселков на 6 направлениях, – ISW

Силы обороны воспользовались проблемами со связью у оккупантов после блокировки Starlink и телеграмма. Украинские силы сумели улучшить тактическую ситуацию на Юге.

Институт изучения войны оценил перебой боевых действий на фронте. По данным аналитиков, украинские силы продвинулись на 6 направлениях, а россияне – ни на одном.

Где Силы обороны Украины имели успех?

Украинские силы недавно продвинулись в северной части Харьковской области.

Геолоцированные кадры, опубликованные 14 февраля, свидетельствуют о недавнем продвижении Сил обороны в северо-западной части Вильчи (к северо-востоку от Харькова).

Кроме того, снимки от 14 февраля показывают, что наши военные действуют в северо-западной Вильче – районе, где ранее оккупанты заявляли о своем присутствии.

Согласно геолокации кадров за 15 февраля, защитники также имели успех на Купянском направлении. Им удалось продвинуться или удержать позиции в северной части Купянска – районе, о контроле над которым ранее заявлял враг.

Удалось продвинуться или удержать позиции украинским военным и в тактическом районе Константиновка – Дружковка.

По словам связанного с Кремлем российского военного блогера, недавние видео свидетельствуют, что украинские силы продолжают атаки в направлении центра Часового Яра (к северо-востоку от Константиновки) с позиций в юго-западной части города, несмотря на российские заявления о его захвате. Также блогер утверждал, что новые кадры разоблачают ранее ложные заявления российских сил о контроле над Красным (к востоку от Константиновки).

Военный обозреватель Константин Машовец тем временем сообщил, что украинские силы контратаковали на Ореховском направлении – вблизи Степногорска.

По его словам, Силы обороны выбили оккупантов с позиций вблизи Лукьяновского и остановили их продвижение в направлении Степное – Павловка (на юго-запад и запад от Орехова).

Машовец говорит, что небольшие российские группы пытаются удерживать обе стороны трассы Е105 Васильевка – Запорожье к северу от Степногорска.

Какие результаты украинских контратак на Юге?

Недавние тактические контратаки украинских сил привели к освобождению нескольких небольших населенных пунктов вдоль рек Янчур и Гайчур на Александровском и Гуляйпольском направлениях.

Константин Машовец 15 февраля заявил, что темпы российского продвижения на этих направлениях начали замедляться примерно неделю назад (ориентировочно с 8 февраля) и с тех пор фактически остановились.

Машовец оценил, что украинские силы смогли существенно уменьшить темпы российского наступления в нескольких узких секторах и в отдельных районах отбросили российские войска на 9 – 9,5 километра.

Украинские военные вытеснили российские войска из Алексеевки и Орестополя и продвинулись к Березовому и Терновому (все – к юго-востоку от Александровки).

Также Силы обороны выбили российские войска из Даниловки, освободили Вишневое, Егоровку, Злагоду и Рыбное (все – на юго-восток от Александровки вдоль реки Янчур) и ведут бои за Привольное.

ВСУ вытеснили российские войска из Терноватого и Косовцево (оба – на северо-запад от Гуляйполя), пересекли реку Гайчур, освободили Доброполье (к северу от Гуляйполя и к востоку от Гайчура) и сейчас действуют к востоку от Доброполья.

Силы обороны вытеснили российские войска из Прилук и Еленоконстантиновки (оба – на северо-запад от Гуляйполя), пересекли Гайчур и начали бои за Варваровку (к югу от Прилук и к востоку от Гайчура).

Машовец отметил, что украинские контратаки вдоль линии Цветково – Железнодорожное (на северо-запад и запад от Гуляйполя) остановили российское продвижение, однако российские силы все же продвинулись до 1,2 километра к югу от Железнодорожного.

5 февраля Машовец сообщил, что российское командование готовит летнее наступление 2026 года на Славянско-Краматорском направлении и/или в сторону Орехова – Запорожье. В то же время российские войска не успевают захватить необходимые плацдармы в запланированные сроки. Последние тактические контратаки украинских сил на Александровском и Гуляйпольском направлениях, вероятно, еще больше усложнили России подготовку к наступлению на Орехов и Запорожье с востока.

