Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, каким образом может быть реализована идея свободной экономической зоны в Донецкой области. Он предположил, готова ли Украина согласиться на этот компромисс, предложенный Дональдом Трампом.

Почему США предложили компромисс по Донбассу?

Клочок отметил, что на сегодня переговорный процесс движется очень непросто, а позиции сторон остаются неизменными. Украина хочет вывода российских войск с территории Украины, и это справедливое требование, на которое Россия не хочет идти. А Москва стремится, чтобы украинские войска вышли из Донецкой области, на что Киев не готов.

"Есть компромиссное решение по созданию свободной экономической зоны на Донбассе. Как по мне, этот компромисс – бред и подмена понятий. Однако его предложил Дональд Трамп. Этот вариант – и не то, что хочет Россия, и не то, к чему стремится Украина. Но сегодня это является предметом разговора", – подчеркнул он.

Обратите внимание! По мнению экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, свободная экономическая зона на Донбассе по логике США, должна была бы стать препятствием для возможного нового вторжения России. Там должны были бы быть размещен американский бизнес. Россия, вероятно, не решится на новое вторжение, ведь будет бояться введения санкций от США. Однако, по словам Ступака, территория Донетчины должна быть на 100% под контролем Украины по сбору налогов и администрирования органов власти.

Для Кремля, по мнению Клочко, это очень сложное решение, и именно поэтому сейчас сделал резкие заявления в адрес США глава российского МИД Сергей Лавров. И это указывает на то, что Трамп не идет на условия Путина, который очень хотел, чтобы президент США давил на Украину по сдаче Донецкой области.

Кто будет контролировать свободную экономическую зону в Донецкой области?

"Если предположить, какой может быть свободная экономическая зона в Донецкой области, то, вероятно, там, а также на территории Запорожской АЭС, может действовать временная администрация в течение 5 – 10 лет. Она будет следить за порядком на этой территории, взимать налоги. Это может быть полицейская миссия под эгидой ОБСЕ", – предположил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

На этой территории, вероятно, не будут присутствовать Вооруженные Силы Украины, а также российская армия. Однако россияне отмечали на том, что там может находиться росгвардия. Однако, по его словам, это все равно российские войска.

Это тот гибридный вариант, который выглядит очень непривлекательно для Украины, но на который Владимир Зеленский теоретически может пойти. Он, как отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня", осторожно говорит о такой возможности, и это может быть сигналом Белому дому, что, мол, Украина не против этого, а вы ломайте через колено россиян.

Трамп их ломает. Если бы он не давил на Путина, то он уже давно бы дожал Украину о подписании соглашения о замораживании войны,

– отметил Валерий Клочок.

Сейчас, возможно, как предположил он, обсуждаются определенные технические вопросы по Каховской ГЭС, которая требует восстановления, Запорожской АЭС, подачи воды в Крым и тому подобное.

Что известно о создании свободной экономической зоны в Донецкой области?