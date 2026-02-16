Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, у який спосіб може бути реалізована ідея вільної економічної зони у Донецькі області. Він припустив, чи готова Україна погодитися на цей компроміс, запропонований Дональдом Трампом.

Читайте також Зовсім не території: ISW назвав несподівану перепону до миру в Україні

Чому США запропонували компроміс щодо Донбасу?

Клочок зазначив, що на сьогодні переговорний процес рухається дуже непросто, а позиції сторін залишаються незмінними. Україна хоче виведення російських військ з території України, і це справедлива вимога, на яку Росія не хоче йти. А Москва прагне, щоб українські війська вийшли з Донецької області, на що Київ не готовий.

"Є компромісне рішення щодо створення вільної економічної зони на Донбасі. Як на мене, цей компроміс – маячня і підміна понять. Однак його запропонував Дональд Трамп. Цей варіант – і не те, що хоче Росія, і не те, до чого прагне Україна. Але сьогодні це є предметом розмови", – наголосив він.

Зверніть увагу! На думку ексспівробітника СБУ Івана Ступака, вільна економічна зона на Донбасі за логікою США, мала б стати перешкодою для можливого нового вторгненню Росії. Там мали б бути розміщений американський бізнес. Росія, імовірно, не наважиться на нове вторгнення, адже боятиметься введення санкцій від США. Проте, за словами Ступака, територія Донеччини має бути на 100% під контролем України щодо збирання податків та адміністрування органів влади.

Для Кремля, на думку Клочка, це дуже складне рішення, і саме тому зараз зробив різкі заяви на адресу США глав російського МЗС Сергій Лавров. Це вказує на те, що Трамп не йде на умови Путіна, який дуже хотів, щоб президент США тиснув на Україну щодо здачі Донецької області.

Хто контролюватиме вільну економічну зону у Донецькій області?

"Якщо припустити, якою може бути вільна економічна зона на Донеччині, то, імовірно, там, а також на території Запорізькій АЕС, може діяти тимчасова адміністрація впродовж 5 – 10 років. Вона матиме слідкувати за порядком на цій території, стягувати податки. Це може бути поліцейська місія під егідою ОБСЄ", – припустив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

На цій території, імовірно, не будуть присутні Збройні Сили України, а також російська армія. Проте росіяни наголошували на тому, що там може перебувати росгвардія. Однак, за його словами, це все одно російські війська.

Це той гібридний варіант, який виглядає дуже непривабливо для України, але на який Володимир Зеленський теоретично може піти. Він, як зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", обережно говорить про таку можливість, і це може бути сигналом Білому дому, що, мовляв, Україна не проти цього, а ви ламайте через коліно росіян.

Трамп їх ламає. Якби він не тиснув на Путіна, то він вже давно б дотиснув Україну щодо підписання угоди щодо замороження війни,

– наголосив Валерій Клочок.

Наразі, можливо, як припустив він, обговорюються певні технічні питання щодо Каховської ГЕС, яка потребує відновлення, Запорізької АЕС, подачі води до Криму тощо.

Що відомо про створення вільної економічної зони на Донеччині?