От чего зависит продвижение ВСУ возле Бахмута: обзор фронта от Свитана

На восточном фронте продолжаются тяжелые бои. Россияне частично продвигаются на небольших отрезках, но ВСУ удается отбрасывать их на предыдущие позиции.

С чем это связано и какая дальше будет динамика боев объяснил в ежедневной фронтовой сводке для 24 Канала полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Взрывы в Крыму

За прошедшие сутки в Крыму снова было неспокойно. Взрывы звучали в районе поселка Черноморское. Там расположен вражеский порт, в который россияне везут грузы из Скадовска логистической цепочкой из Новой Каховки.

Весь северо-запад Крыма – это, вероятно, будущие полигоны и плацдармы для высадки нашего десанта. Это следующий год, не раньше, но во время захода в Крым через Армянск морской десант может высадиться именно на этом побережье,

– добавил полковник в запасе.

С другой стороны Крыма тоже неспокойно. Керченский мост был весь в дыму, кроме того стало невозможным движение судов через этот участок.

Свитан объяснил, когда враг фиксирует возможность воздушной атаки, использует дым для маскировки моста.

Ситуация в Херсонской области

За последние 24 часа россияне массированно били по городу Херсон. За сутки произошло почти пол тысячи ударов. По городу фиксировались большие пожары, ведь были попадания в жилые дома и критическую инфраструктуру.

Однако противник получает ответ на левобережье Херсона. Там присутствует российская 810-ая бригада морской пехоты, против которой успешно работают наши бойцы. Аналитики из Института изучения войны написали, что оккупанты начали использовать гранаты К-51, которые классифицируются как химическое оружие.

Она содержит соединение хлора, использует газы на базе хлора. Но россияне называют ее нелетальной и используют с 2014 года,

– заметил военный эксперт.

Он пояснил, что россияне не часто используют такое оружие, ведь направление ветра в Украине меняется очень часто, поэтому они часто попадают под облака этих газов.

Бои у Бахмута

У Бахмута продолжаются тяжелые бои. Двое суток тому назад россияне смогли продвинуться в сторону Богдановки и Хромового, но вчера украинские силы обороны отбросили их на предыдущие рубежи.

Враг пытается двигаться в направлении Часового Яра, где расположены украинские силы обороны. Но этот населенный пункт является господствующей высотой, там уже больше года стоят украинские батареи, удерживающие границу Бахмута.

Как только заходит туда достаточное количество боеприпасов, ВСУ сразу возвращают свои позиции. Сейчас любое продвижение россиян происходит только потому, что у нас недостаточно боеприпасов. Сейчас присутствует нормирование, ведь нет видения, когда будет снабжение боеприпасами в достаточном количестве,

– объяснил полковник в запасе.

Он убежден, как только силы обороны получат достаточное количество боеприпасов, продвижение россиян будет прекращено и их отбросят на предыдущие позиции.

В общем, восточный фронт сейчас переходит к глубокой активной обороне. Чем больше Украина будет получать оружия и боеприпасов, тем больше будут уничтожать вражескую силу.