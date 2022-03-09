Проехать невозможно: Кириленко отмечает, что россияне обстреливают коридоры в Мариуполе.
9 марта 2022 , 19:21Читати новину українською
Мариуполь уже второй неделю страдает от осады россиян. Очередь из грузовиков при помощи достигают около 40 километров, но оккупанты ничего не пропускают.
Россияне обстреливают согласованные маршруты. Об этом заявил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Важно Авиаудар по больнице в Мариуполе: опубликовали ужасные фото
Бои ведут постоянно
Из Запорожья в Мариуполь отправили грузовики и автобусы с гуманитарной помощью. Очередь протянулась на 3 километра.
Мы проехали 40 км. Останавливаемся, ведется бой,
– подчеркнул Кириленко.
Он добавил, что россияне без капли человечности открывают огонь по согласованным маршрутам.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!