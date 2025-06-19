"Количество спасенных жизней растет": как Силы обороны сбивают "Шахеды" FPV-дронами

Украинские военные все чаще сбивают российские ударные беспилотники с помощью FPV-дронов в рамках проекта "Дронопад". Всего с начала инициативы подразделениям удалось уничтожить более 2000 вражеских БпЛА на сумму около 6,4 миллиарда гривен.

Об этом 24 Каналу рассказали в пресс-службе фонда "Вернись живым", который основал проект "Дронопад".

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Как Украина противодействует вражеским дронам

В "Дронопаде" уже участвуют 88 украинских бригад. Фонд "Повернись живим" обеспечивает военных полной экосистемой средств для сбивания беспилотников: от модернизированных FPV-дронов и пикапов до средств связи и питания.

В марте этого года проект вышел на новый уровень – восьми подразделениям передали специализированные дроны-перехватчики для для борьбы с "Шахедами", которые Россия массово запускает по украинским городам.

По словам руководителя фонда Тараса Чмута, результат не заставил себя ждать: все начиналось с нескольких сбитых беспилотников, однако сейчас счет пошел на тысячи.

Проект масштабируется, а вместе с ним растет и количество спасенных жизней и сумма прямых убытков, которые мы наносим врагу,

– рассказал Чмут.

Общее количество уничтоженных в рамках "Дронопада" БпЛА составляет более 2000. Среди них "Залы", "Орланы", "Суперкамы", "Ланцеты" и еще десяток других разведывательных и ударных дронов.

Ориентировочная сумма ущерба врага достигла 6,4 миллиарда гривен. В то же время имущество, которое Фонд передал для противодействия дронам, обошлось в 464 миллиона.

В Фонде отметили, что одна из конкретных целей проекта "Дронопад" – это уничтожить не менее 3 тысяч вражеских разведывательных и ударных дронов. Впрочем, главной задачей является создание в Силах обороны полноценной системы противодействия БпЛА, которая будет эффективно работать вместе с техникой от государства, других фондов и волонтеров.