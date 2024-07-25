Украинцам, которые работают на россиян, дадут "второй шанс", но с определенными условиями

Украинские спецслужбы представили новый проект "Хочу к своим". В рамках его реализации украинцам, которые работают на россиян, хотят дать "второй шанс".

Всего в госпроекте "Хочу к своим" определены 4 цели. Дать возможность исправиться гражданским украинцам, что по собственной воле или добровольно сотрудничают с Россией, – вторая по приоритетности, передает 24 Канал.

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Российским агентам надо будет заполнить специальную форму

Во время совместной презентации проекта "Хочу к своим" в четверг, 25 июля, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, в который входит ГУР, Минобороны, СБУ и Секретариат Уполномоченного ВРУ по правам человека, рассказали, как будет проходить процесс "исправления".

Прежде всего российским агентам придется заполнить специальную форму на сайте проекта.

Вторая цель – через специальную форму на сайте дать возможность гражданам Украины, которые по той или иной причине до сих пор сотрудничают с врагом, прекратить такую деятельность на определенных условиях,

– рассказали там.

О каких именно условиях идет речь – пока публично не сообщали. Впрочем, в спецслужбах заверили, что такие люди смогут "получить помощь от государства".

"Этот гуманитарный проект позволит гражданам России, а также лицам, которые по разным причинам, под давлением различных обстоятельств согласились на сотрудничество с врагом и стали на путь к государственной измене, собственно, исправить те ошибки, которые они допустили, и работать в правовом поле", – сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Украинцы смогут делиться информацией о предателях из своего окружения

В рамках проекта также будет предоставлена возможность гражданам Украины, которые владеют определенной информацией о деятельности вражеских агентов, поделиться ею. Это можно будет сделать также через специальную форму на сайте.

В спецслужбах рассказали, что для достижения этих и других целей в рамках проекта на сайте постоянно будет публиковаться информация об осужденных российских агентах, предателях и коллаборационистах, которые согласились на обмен в Россию.

Параллельно будет вестись постоянная информационная кампания, которая прояснит, как можно прекратить сотрудничество с Россией на определенных условиях и как сообщить правоохранителям об агентах.