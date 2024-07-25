Загалом у держпроєкті "Хочу к своим" визначено 4 цілі. Дати можливість виправитися цивільним українцям, що з власної волі чи добровільно співпрацюють з Росією, – друга за пріоритетністю, передає 24 Канал.

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Російським агентам треба буде заповнити спеціальну форму

Під час спільної презентації проєкту "Хочу к своим" у четвер, 25 липня, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, до якого входить ГУР, Міноборони, СБУ та Секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав людини, розповіли, як проходитиме процес "виправлення".

Насамперед російським агентам доведеться заповнити спеціальну форму на сайті проєкту.

Друга ціль – через спеціальну форму на сайті дати можливість громадянам України, які з тої чи іншої причини досі співпрацюють з ворогом, припинити таку діяльність на визначених умовах,

– розповіли там.

Про які саме умови йдеться – наразі публічно не повідомляли. Втім, у спецслужбах запевнили, що такі людини зможуть "отримати допомогу від держави".

"Цей гуманітарний проєкт надасть можливість громадянам Росії, а також особам, які з різних причин, під тиском різних обставин погодились на співпрацю з ворогом та стали на шлях до державної зради, власне, виправити ті помилки, які вони допустили, і працювати в правовому полі", – сказав речник ГУР Андрій Юсов.

Українці зможуть ділитися інформацією про зрадників зі свого оточення

У межах проєкту також буде надана можливість громадянам України, які володіють певною інформацією про діяльність ворожих агентів, поділитися нею. Це можна буде зробити також через спеціальну форму на сайті.

У спецслужбах розповіли, що для досягнення цих та інших цілей у межах проєкту на сайті постійно публікуватиметься інформація про засуджених російських агентів, зрадників і колаборантів, які погодилися на обмін до Росії.

Паралельно вестиметься постійна інформаційна кампанія, яка прояснить, як можна припинити співпрацю з Росією на визначених умовах та як повідомити правоохоронців про агентів.