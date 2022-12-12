Как россиянам безопасно сдаться в плен с помощью квадрокоптера: инструкция от ВСУ

Все россияне, которые не хотят умирать за Путина и его безумные идеи, могут безопасно сдаться в плен военным Украины. Для этого действует проект "Хочу жить", в рамках которого можно сдаться даже с помощью квадрокоптера.

Как отметили в Минобороны Украины, такой способ сдачи в плен решили применять, чтобы сделать процесс взятия в плен россиян более безопасным.

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Как сдаться в плен: алгоритм

Если военный страны-оккупантки захочет сохранить свою жизнь и добровольно сдаться в плен, необходимо предварительно позвонить по номеру 688. По этому номеру можно получить подробные инструкции, а также координаты встречи с украинским дроном. Однако заметим, что позвонить по этому номеру можно исключительно с территории Украины.

После звонка необходимо отправиться в указанное место в указанное время, и по возможности на месте следует дополнительно связаться с представителями ВСУ, чтобы сообщить им об этом. Как подчеркнули в Минобороны, точность и своевременность прибытия на отправную точку критически важны, учитывая ограниченное время полета квадрокоптера.

Далее следует дождаться дальнейших инструкций или появления квадрокоптера в зоне видимости и установить с ним визуальный контакт. Для этого нужно поднять обе руки в стороны и вверх, махая ими. После таких действий дрон поднимется и опустится на несколько метров, сигнализируя, что контакт установлен, и полетит в нужном направлении.

Однако если уровня заряда не хватит, квадрокоптер остановит сопровождение и вернется на базу. В таком случае пленникам нужно оставаться на месте или ждать в укрытии на следующий дрон. При этом следует держать в зоне видимости точку последнего визуального контакта с предыдущим квадрокоптером. Через некоторое время на эту точку прилетит другой дрон, с которым необходимо установить визуальный контакт, как описывалось выше.

Русские солдаты, сохраните себе эту инструкцию, распространите ее среди ваших сослуживцев и знакомых. Сохраните больше жизней,

– призывали в Минобороны.

"Хочу жить": что гарантирует проект

Украина – это правовое государство, а потому тем россиянам, которые решили добровольно сложить оружие, гарантируют:

соблюдение Женевских конвенций по обращению с военнопленными;

трехразовое питание;

медицинское обслуживание;

юридическое сопровождение со стороны международных организаций;

регулярную связь с родными;

возможность обмена на находящихся в плену в России военнослужащих украинских Вооруженных Сил.

При этом добровольно сдавшиеся в плен оформляются как попавшие в плен в бою. Такое оформление может оградить от возможного уголовного преследования российских военных в самой России.

Если же пленный добровольно сдал военную технику, сдал оружие и не совершал военных преступлений, то ему гарантирована амнистия.

Также в проекте предлагается возможность анонимно присоединиться к международному легиону в Украине и бороться за свободу и демократию России.