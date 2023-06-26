Противодействуйте российской пропаганде: Киберполиция призывает присоединиться к проекту MRIYA

Киберполиция приглашает присоединиться к крупнейшей информационной армии – проекту MRIYA. Каждый из нас может противодействовать российской пропаганде.

Война происходит и в информационном пространстве. Цель проекта – улучшение медиаграмотности украинцев и уменьшение влияния российской пропаганды на общество. Об этом пишет 24 Канал.

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"Кибервойска ждут нас"

Каждое слово наших врагов может негативно повлиять на сознание людей и ход войны в целом, поэтому мы должны быть всегда осторожны и уметь себя защитить от распространения фейков,

– отметили в Киберполиции.

Участники проекта MRIYA будут учиться информационной и кибергигиене, получат сотни советов, которые повысят осведомленность в медиапространстве, а также смогут самостоятельно выявлять источники российской пропаганды и даже уничтожать их. Только вместе мы сможем противодействовать негативным явлениям в Интернете.

Присоединитесь к MRIYA: смотрите видео

Обратите внимание! Стать кибервоином и бороться с российской пропагандой можно с помощью телеграмм-канала StopRussiaChannel MRIYA. Там Вы также найдете полезную информацию о соблюдении правил информационной гигиены.

Кстати, в чат-боте "Народный мститель" можно сообщить о враждебных действиях на территории нашего государства. Присоединяйтесь к MRIYA и приглашайте знакомых.

Проект MRIYA: смотрите видео

Что нужно знать о MRIYA

MRIYA – это общий проект Киберполиции и IT-сообщества, волонтеров и небезразличных граждан. Главные цели:

• уничтожение российских ячеек в сети;

• уменьшение уровня буллинга и травли в Интернете;

• противодействие наркотикам и мошенничеству;

• обучение и тренинги по кибергигиене;

• просвещение населения по информационной гигиене;

• привлечение и мотивация граждан к активной гражданской позиции.

Кстати, к этому проекту уже присоединились более 250 тысяч человек. Кроме того, удалось заблокировать около 40 тысяч ресурсов.