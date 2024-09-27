"Мосты Украины" с Маргаритой Сытник: общественная инициатива "Игла" запустила новый проект

Общественная организация запустила новый проект. Его цель –объединять украинцев, которые находятся за рубежом.

На официальной странице общественной инициативы рассказали, что 27 сентября запустили новый проект "Мосты Украины". Ведущая Маргарита Сытник и соучредитель общественной инициативы "Игла", объяснила, что он нужен для объединения украинцев за рубежом для помощи государству во время войны и после победы.

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Помочь не потерять идентичность

Кроме этого, проект должен помочь привлекать политиков, дипломатов и экспертов к обсуждению и формированию политики Украины в отношении украинцев за рубежом.

Кто такая Маргарита Сытник Журналистка и коммуникацийниця, которая ранее работала собственным корреспондентом ТСН телеканала 1 + 1, в частности в Польше и России, а также была парламентской журналисткой на канале СТБ. программе “Окна-Новости”. Вела новости на Radio Gdansk.

Маргарита Сытник рассказала, что работала в ЕС 7 лет, но вернулась в Украину в 2022 году из-за внутреннего призыва быть на Родине. Она подчеркнула, что нам нужно формировать государственную политику, чтобы миллионы украинцев, которые выехали, не только не потеряли свою идентичность, а были амбассадорами и адвокатировали интересы Украины в мире.

Они могут осуществлять влияние на местную местную власть и правительства, чтобы наше государство получало помощь сейчас и после войны. Миллионы украинцев за рубежом могут сделать больше, чем один посол,

– подчеркнула она.

По словам ведущей, Россия воюет и будет воевать не только с украинцами в Украине, а с каждым украинцем, где бы он ни был, ведь это экзистенциальная война.

На эмблеме программы – мост из Запорожья

Проект "Мосты Украины" должен объединить украинцев, которые остаются в Украине с теми, кто по разным причинам уехал. На логотипе программы – один из двух мостов, который построен в Запорожье. Он ведет к острову Хортица, где располагалась казацкая столица Украины Запорожская Сечь.

Первый гостем студии стал Игорь Соловей, руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Сытник отметила, что дальше планируют эфиры с экс-главой Украинского института национальной памяти Владимиром Вятровичем, экс-министром иностранных дел Павлом Климкиным, экспертом по миграции, доктором экономических наук Андреем Гайдуцким.

С ними будем говорить о программах возвращения украинцев и привлечения украинцев, которые будут оставаться за рубежом к помощи Украины в мире, о сохранении идентичности украинцев за рубежом и возможном влиянии украинцев на политику государств,

– объяснила ведущая.

Она также рассказала, что вопросы к гостям можно писать ей на странице фейсбук в комментариях и самые интересные поставят в прямом эфире. Кроме этого, можно также предлагать гостей и темы для выпусков.