Скандальный проект нового Гражданского кодекса поддержали в первом чтении: как реагируют украинцы

Во вторник, 28 апреля, Верховная Рада Украины в первом чтении приняла проект Гражданского кодекса. Он предполагает сужение прав однополых пар.

Комментарии общественных организаций, позиции сторон и реакцию общества собрал в материале 24 Канал.

ВР приняла за основу проект нового Гражданского кодекса

Во вторник, 28 апреля 254 народных избранника поддержали за основу проект нового Гражданского кодекса. В парламенте говорят, что основной целью законопроекта №15150 есть "модернизация гражданского права".

Документ предлагает структурировать частное право в девяти книгах, что будут охватывать личные, имущественные, наследственные и международные частные отношения. Такой подход, говорят, должно обеспечить "десоветизацию законодательства" и гармонизацию с правом Европейского Союза.

Законопроект заменил предыдущий, который вызвал возмущение общества, в частности, из-за положения о снижении брачного возраста до 14 лет. Но после дискуссий скандальную норму изъяли.

Как реагируют украинцы?

В то же время, альтернативный проект Гражданского кодекса также вызвал критику общества. Возмутили вопросы определения семьи и этапы развода пары.

Поздравляю всех с возвращением в CPCP. Да, я в курсе, что у него убрали норму о браке с 14 лет. Но вместе с тем, очень много такого советского домостроя, которым пронизан этот законопроект,

– отметила депутат Инна Совсун.

Она добавила, что документ позволяет суду устанавливать период для примирения во время расторжения брака, а при наличии общих детей это требование обязательно.

В свою очередь адвокат Оксана Гузь пишет, что согласно положениям законопроекта, мужчина может требовать от бывшей дружить вернуть девичью фамилию, если считает ее поведение в браке "аморальным" или "недостойным". Вместе с тем допускается дискриминация в случаях "защиты благонравия", что трактуется как система нравственных норм и общественных представлений о допустимом поведении.

Объединение "Национальный ЛГБТИ-консорциум" считает, что проект также содержит нормы, дискриминирующих ЛГБТ-людей. В частности, однополую пару нельзя будет признать даже через суд.

Общественные организации, защищающие права ЛГБТ-сообщества, заявили, что проект нового Гражданского Кодекса в таком виде противоречит Европейской конвенции по правам человека, практике ЕСПЧ и требованиям ЕС в рамках переговорного процесса по правам человека.

Что известно о проекте Стефанчука и почему он скандален?

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук еще 2 января 2026 зарегистрировал новую редакцию Гражданского кодекса Украины. Речь идет о законопроекте №14394.

Документ якобы поддержали 138 нардепов, преимущественно из фракции "Слуга Народа", а над его подготовкой в объеме 832 страницы работали 247 экспертов.

Тогда возмущение общества вызвало определенные положения, которые могут ограничить правовое признание однополых пар. К примеру, норма "фактический семейный союз" предусмотрена только для разнополых партнеров. Правозащитники говорят, что такие изменения могут сузить существующие правовые возможности в судебной практике.

Кроме того, законопроект содержит норму, которые предусматривает автоматическое признание недействительным брака с лицом, которая совершила гендерный переход, без четкого определения момента такого изменения.

По мнению специалистов, это может создать риски для признания браков, заключенных на законных основаниях после смены документов.

Руководитель проектов и адвокационный менеджер ОО "Точка опоры" Олег Максимяк заметил, что рекодификация Гражданского кодекса должна "усиливать равенство и достоинство человека, а не закреплять устаревшие нормы". Он добавил, что Украина должна обеспечить возможность регистрации однополых семей в рамках евроинтеграции, поэтому соответствующие решения должны появиться в обновленном Гражданском кодексе. В случае отсутствия положений, перспектива членства Украины в ЕС значительно усложняется.

В то же время, организации "КиевПрайд" и "ХарьковПрайд" призвали общественность приобщиться к влиянию на доработку законопроекта № 14394. В ОО сообщали, что ЛГБТИК+организации разработали предложения изменений к законопроекту. Параллельно проходила работа с международными партнерами по привлечению внимания к этой проблематике.

В свою очередь активисты призвали общество дать огласку принятому законопроекту. Певец Melovin в видеообращение в Инстаграмме раскритиковал законопроект № 14394. По его словам, после принятия этого закона "всех ожидает ловушка и большие проблемы, касающиеся брака, насилия и алименты".

Справка! Законопроект №14394, который спикер парламента зарегистрировал в январе 2026 года, стал первой попыткой масштабной реформы. Его подвергли критике правозащитники и общество из-за противоречивых положений.



Тогда в апреле 2026 года Верховная Рада приняла проект №15150. Именно его Комитет по правовой политике рекомендовал принять за основу. Его считают якобы доработанной и сбалансированной версией предыдущих наработок.

Как законопроект комментируют в ЕС?

Позиция по однополым бракам в ЕС отличается, поскольку семейное право относится к национальной компетенции каждого государства.

Впрочем, Еврокомиссия сообщает, что 13 стран разрешили заключать однополые браки. Среди них– Испания, Франция, Нидерланды, Германия. Еще 20 стран, в частности, Швеция, Словения, Эстония, разрешены гражданские партнерства. В то время как в Польше, Болгарии и Литве законом определен только один тип союза "союз мужчины и женщины".

В 2025 году суд ЕС принял решение, согласно которому государства-члены обязаны признавать однополые браки, заключены в других странах ЕС, даже если их национальное законодательство таких браков не предусматривает.

В Брюсселе добавили, что в процессе вступления в ЕС правовая база Украины должна отвечать всем законам и стандартам блока, в частности, уважение частной и семейной жизни и запрет дискриминации.

Еврокомиссия подчеркнула, что Украина должна выполнить обязательства в рамках кластера "Основы" и раздела о судебной власти и фундаментальных правах, включая принятие закона о правовом признании однополых пар. Брюссель будет контролировать процесс и поднимать этот вопрос во время диалога с украинской стороной.

Что на критику общества говорит Стефанчук?

После шквала критики со стороны правозащитников и небезразличного общества спикер парламента развенчал мифы о новом законопроекте №15150.

Стефанчук уверяет, что в документе отсутствуют нормы о "разрешении брака с 14 лет" или "запрет на расторжение брака во время беременности или в течение года после рождения ребенка".

В то время как положение о расторжении помолвки, которое предусматривает возможность компенсации расходов и морального вреда в случае отказа от брака не ново– такая норма уже есть в Гражданском кодексе и переносится в новый законопроект без изменений.

По словам спикера, определение понятия "семья" как союза мужчины и женщины соответствует Конституции, а вопрос, связанные с детьми и усыновлением, не претерпели изменений по сравнению с действующей редакцией законодательства.

Стефанчук добавил, что Гражданский кодекс должен адаптировать законодательство к современным условиям, в том числе развития цифровых технологий и военного положения.

Предыдущий гражданский кодекс был принят в 2003 году, и вы представляете, как изменились дела с того времени. В нем до сих пор регламентируется тайна телеграфных сообщений, но нет ничего о современных технологиях, мессенджеры или аккаунты. Именно это мы исправляем. Кроме этого, кодекс учитывает вопросы войны, военного положения и существенно расширяет категорию прав человека,

– заявил глава ВРУ.

Какие еще решения 28 апреля приняли нардепы?

Верховная Рада проголосовала за продолжение действия военного положения до 2 августа 2026г. Такое решение является 19-м с начала полномасштабной войны в Украине.

Вместе с военным положением в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Напомним, к службе пригодны все граждане в возрасте 25– 60 лет.