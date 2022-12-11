У Запада и Востока общее горе: история Дианы, которая с маленькими детьми уехала из Краматорска

Россия пытается сломать жизнь миллионов украинцев, уничтожает наши города. Многие убегали из своих домов, кто-то, к сожалению, даже во второй раз. Диана с маленьким сыном была вынуждена эвакуироваться из родного дома еще в 2014 году. Ведь именно тогда российские оккупанты впервые вторглись в Краматорск.

Краматорск тогда несколько месяцев пробыл под оккупацией. К счастью, украинские воины быстро освободили город. Диана вернулась домой. Второй раз она была вынуждена уехать после 24 февраля. В этот раз – уже с двумя сыновьями: 12-летним Ростиславом и 2-летним Ярославом.

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В рамках проекта "СВОИ" на 24 канале Диана рассказала о расцвете Краматорска, двух эвакуациях, первых прилетах возле дома, пути с детьми в никуда и 8 месяцах жизни во Львове.

Дети 8 месяцев не видели папу, который служит в ВСУ

Впервые Краматорск ощутил войну еще в 2014 году. Тогда город несколько месяцев прожил под оккупацией. Украинские военные освободили его во время битвы за Краматорск. Какие воспоминания у вас остались об этих временах?

Сначала мы вообще не знали, что делать. К тому времени моему старшему сыну было 4 года.

Есть жертвы среди мирного населения. Мой одноклассник погиб. Было много повреждений, прилетало по многим заводам. Повредили огромное количество школ, садов, домов, в которых жили мирные местные.

Сейчас гораздо жестче, чем в 2014 году. Тогда мы отделались "легким испугом". Пережили такое и думали, что все это закончится, что этот придурок поймет: нечего лезть к нам. Имеешь свою территорию и живи там. Но он снова возвращается.

Краматорск – почти пуст. Люди боятся выходить из дома. Никогда не знаешь, куда прилетит. Уцелеешь или нет.

Я общалась с пожилой женщиной. Она говорит: "Боже, я две войны пережила. Была маленькой. И зачем мне это снова переживать на старости лет". У нее сын сейчас в Николаеве врачом работает. Связи нет. Неясно, что думать: жив или мертв.

Это очень ужасно. Особенно детям. Почему мы должны бежать? Сейчас мы живем в убежище. Нас здесь 20 человек. У детей нет своего пространства.

Мой муж – в ВСУ. Дети уже 8 месяцев не видели папу. Все ждем победы и хотим вернуться домой. Мы уже устали. Мы 7 месяцев не виделись с родными. А когда встретились, эту связь родственную… невозможно передать словами.



По дороге из Краматорска / Фото, предоставлено 24 каналу

Вы сразу для себя решили, что останетесь в Украине?

Я не хотела уезжать за границу, хотя там лучшие условия. Там все чужое, как ни крути. Но я даже не представляю, как это жить и слышать чужой язык. Мне было бы очень тяжело. Здесь – свое, близкое. Это – Украина. Здесь свои люди.

"Говорила сыну, что надеяться надо только на военных"

Как вы рассказали своим детям, что началась война?

Малыш еще не понимает. А старшему мы и до 24 февраля говорили: если начнется атака на наш город, нужно будет уезжать. Объясняли, что есть такое государство, которое хочет нас "освбодить", что у Путина есть цель завладеть нашей страной. Говорили, что нужно будет надеяться только на то, что ВСУ спасут нас. 12 лет – такой возраст, что уже не ребенок, но еще не взрослый.

Сыновья имеют связь с папой?

Да, мы общаемся по видеосвязи.



Маленький Ярослав ждет папу и победу / Фото предоставлено 24 каналу

А где сейчас ваш муж?

В Донецкой области.

"Мы ехали в неизвестность, но сейчас во Львове очень комфортно"

По дороге из Краматорска какой самый яркий момент вам запомнился?

Когда мы были на вокзале, звучала сирена. У людей начала паника. Боялись, чтобы по нам не ударило.

Самая яркая эмоция – страх неизвестности.

Сначала я вообще не понимала, куда мы уезжаем. Взяла самое необходимое. Вещей взяли мало, потому что ребенок на руках. У нас на троих был один чемоданчик и сумка с документами. А впереди – неизвестность. Что делать, куда ехать, что ждет нас? Думали, что едем на 2 недели, а затянулось на месяцы.

Как встретил вас город Льва? Вам здесь удобно?

Мне очень стыдно за людей, которые еще требуют от тех, кто нам помогает. Я очень благодарна совладельцу фитнес-центра, где мы живем. Нам помогают изо всех сил. Наша администратор даже присматривала за маленьким, пока я лечила зуб.

Мне во Львове очень комфортно. Читаю иногда о "уехали за границу, а квартиры сдают за безумные деньги". Я с этим не сталкивалась. Люди сделали все, чтобы мы могли чувствовать себя здесь комфортно. Волонтеры приносили вещи, продукты.

Когда ударили во Львове неподалеку от фитнес-центра (в котором есть укрытие), люди спускались, видели нас, спрашивали "как вы здесь живете". Они нам и борщ приносили, и голубцы готовили. Помощь очень сильная, и моральная поддержка тоже.



Диана с сыновьями / Фото предоставлено 24 каналу

Как вы сейчас чувствуете себя?

Мы проживаем каждый день войны как зомби. Я просто выживаю, иначе не могу сказать. Ведь нет радостей жизни. Я очень люблю Львов. Но при других условиях я бы наслаждалась городом.

По-моему, здесь люди – добрее. Нас иногда пугали на Востоке: если на русском что-нибудь спросишь, на Западе тебе никто не ответит. Еще вроде бы сделают что-то. Я приезжала сюда еще до полномасштабной войны, но никаких неприятных моментов не было.

"У Запада и Востока – общее горе: война"

На этот раз я сразу перешла на украинский. Мне было нетрудно. Люди постоянно сочувствуют. Ни разу не слышала о "понаехавших", как некоторые в интернете рассказывают. Я этого не видела. Не знаю.

У всех – общее горе. Здесь нет такого, что у кого-то идет война, а кто-то продолжает жить как ни в чем не бывало. Во Львове каждый день видно, что война продолжается. Многие местные мужчины если не на фронте, то помогают тем, кто в этом нуждается.

Какой совет вы бы дали людям, которые боятся эвакуироваться из "горячих" населенных пунктов? Потому что думают, что им не помогут.

В первую очередь, чтобы не боялись. В каждом городе есть хорошие люди, которые последнее отдадут, чтобы помочь. Я уехала с двумя детьми в никуда. Я знаю, что до сих пор во Львове на вокзале поезда встречают волонтеры. Также есть палатки, куда можно прийти за едой и горячими напитками. Охотно помогают с жильем.

Каждый сам выбирает свой путь. Но если есть шанс уехать туда, где безопаснее, нужно им воспользоваться и не слушать тех, кто разгоняет панику о "вас бросят". Я не слышала, чтобы кто-нибудь уехал и остался на вокзале. На произвол судьбы не оставляют.

Нас даже наш мэр призвал эвакуироваться и не ждать. Может что-то упасть, и тебя уже не будет в живых. Или, не дай Бог, что-то с детьми произойдет. Как дальше жить?



Ростислав внимательно следит за победами ВСУ / Фото предоставлено 24 каналу

"После победы вернусь в Краматорск и буду целовать землю"

Что вы первое сделаете после победы?

Мы соберем все чемоданы и отправимся в Краматорск. Я буду свою землю целовать в городе. Обниму родных и друзей. Мы благодарны всем нашим защитникам. Мы очень ждем победы.

Украина – едина. Все мы под защитой воинов ВСУ. Они вернут покой во все города и деревни страны. Тогда люди, вынужденные покинуть свои дома, обязательно вернутся домой.