Глава украинской разведки рассказал, что Украина имеет интерес в тюркском геополитическом проекте "Великий Туран". Он не привел детали, однако обосновал цель.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главы ГУР.

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Что сказал Буданов о проекте "Великий Туран"?

Геополитический проект "Великий Туран", по словам Буданова, – давняя мечта многих. Речь о странах Центральной Азии (Средней Азии) и не только.

Если там не будет украинского интереса, мы потеряем связи с этим регионом. Должны везде иметь интерес, где хотим в дальнейшем хоть какое-то сотрудничество – политическое, экономическое, финансовое, научное, военное. Если нас нет где-либо, то эти рынки для нас закрыты, это простая правда,

– высказался глава ГУР.

В продолжение разговора Буданов сказал, что хочет видеть Украину величественным и великим государством.

"А чтобы иметь величие, ты должен расширять свое влияние. Или будут расширять свое влияние другие на вас", – констатировал он.

Что такое Великий Туран и какие страны в него входят?

Туран – древнее персидское название Средней Азии. В Википедии указано, что это название происходит от имени древнеперсидского легендарного героя Тура. Туран – иранский термин для обозначения края к северо-востоку от Ирана. Впрочем, есть политический термин "туранизм", что означает объединение всех урало-алтайских племен. Сначала эта идея возникла на территории России перед 1905 годом, затем распространилась на Турцию. Представители этого движения действовали и в Венгрии, а также в СССР.

Интересно, что название оперы Пуччини "Турандот" переводится с персидского как "Дочь Турана". В 1995 году Казахстан и Алжир создали фильм "Зов предков. Великий Туран".

В 2022 году в Самарканде состоялся первый саммит Организации тюркских государств – объединения, которое связывают с реализацией идеи создания "Великого Турана" во главе с Турцией. Но, как пишет СМИ "Азия-плюс", первое объединение тюркских государств состоялось еще в 1992 году в Анкаре.

На немецкой карте 1850 года Туран географически охватывает территории современных Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и северные провинции Афганистана и Пакистана.



Карта Ирана и Турана, 1850-е / Stieler, Википедия

Но карта "Великого Турана", которую Эрдогану подарил лидер партии националистического движения Девлет Бахчели, значительно больше.



Карта "тюркского мира" / MHP_Bilgi / Twitter

Тюркскими там обозначены Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, которые участвовали в саммите ОТО, Туркменистан, который является наблюдателем в этой организации, а также Таджикистан и ряд территорий из состава России. Это Якутия, Бурятия, Иркутская область, Алтай, Хакасия, Тыва, Омская область, Новосибирская область, Курганская область, Челябинская область, Оренбургская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область, Пензенская область, Астраханская область, Башкирия, Татарстан, Дагестан.

Балканы и Ближний Восток также частично считают сферой влияния.

Турция уверяет, что не собирается присоединять чьи-то территории, но в России опасаются пантюркизма. Мол, Запад хочет поссорить Казахстан с Россией, Китаем и Ираном. И вообще, "план по ликвидации Асада утвердил лично Эрдоган, и он пойдет дальше". Там боятся, что идея Великого Турана может развалить Россию. Потому что, вероятно, противопоставляет тюркский мир "русскому".