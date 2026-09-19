О новой благотворительной инициативе "Запекшийся хлеб с прифронтовых полей" в эфире 24 Канала рассказал директор по коммуникациям группы "Агротрейд" Егор Подкидышев. По его словам, аграрии выращивают зерно всего в пяти километрах от линии боевого столкновения вблизи Купянска. Проект объединил фермеров, креативное агентство Vandog и киевские заведения, чтобы превратить ежедневную покупку хлеба в регулярную поддержку армии.

Куда идут деньги и где купить хлеб

С каждого проданного изделия 50 гривен автоматически перечисляются на нужды 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартия". Приобрести такую выпечку можно в столичных сетях Bakehouse и "Марчук. Хлеб", а также заказать онлайн через сайт Good Wine. За первые дни киевляне полностью раскупили весь имеющийся ассортимент.

Для нас было очень важно, чтобы этот проект не только рассказывал историю аграриев, но и помогал военным. Позавчера начались продажи, а уже вчера вечером мне присылали фотографии из магазинов, на которых было видно, что за день хлеб был полностью раскуплен. Надеемся, что так будет и в дальнейшем,

– озвучил Подкидишев.

Директор по коммуникациям группы "Агротрейд" добавил, что инициатива будет длиться как минимум месяц, но ее могут продлить, если спрос останется высоким.

Поддержка со стороны известных людей

К популяризации проекта активно присоединились общественные деятели. Писатель Сергей Жадан специально написал стихотворение для проморолика инициативы. Певец Святослав Вакарчук и американский историк Тимоти Снайдер распространили информацию в своих социальных сетях. Последний даже опубликовал отдельное видео, в котором назвал этот хлеб самым вкусным из всех, что он когда-либо пробовал.

Подробности о проекте "Запеклый хлеб": смотрите видео

Как уже сообщалось ранее, для этой акции пекарни разработали особые рецепты, в частности гречневый хлеб и хлеб "Зерно" на специальной закваске. Все участники процесса, от фермеров до дизайнеров упаковки, присоединились к реализации идеи на волонтерских началах.