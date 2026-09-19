Про нову благодійну ініціативу "Запеклий хліб з прифронтових полів" в ефірі 24 Каналу розповів директор з комунікацій групи "Агротрейд" Єгор Подкидишев. За його словами, аграрії вирощують зерно всього за п'ять кілометрів від лінії боєзіткнення поблизу Куп'янська. Проєкт об'єднав фермерів, креативну агенцію Vandog та київські заклади, щоб перетворити щоденну купівлю хліба на регулярну підтримку армії.

Куди йдуть гроші та де купити хліб

З кожного проданого виробу 50 гривень автоматично перераховують на потреби 2-го корпусу Національної гвардії "Хартія". Придбати таку випічку можна у столичних мережах Bakehouse та "Марчук. Хліб", а також замовити онлайн через сайт Good Wine. За перші дні кияни повністю розкупили весь наявний асортимент.

Для нас було дуже важливо, щоб цей проєкт не тільки розповідав історію аграріїв, а й допомагав військовим. Позавчора розпочався продаж, а вже вчора ввечері мені надсилали фотографії з магазинів, що за день хліб був повністю розкуплений. Сподіваємося, що так буде й надалі,

– озвучив Подкидишев.

Директор з комунікацій групи "Агротрейд" додав, що ініціатива триватиме щонайменше протягом місяця, але її можуть продовжити, якщо попит залишатиметься високим.

Підтримка від відомих людей

До популяризації проєкту активно долучилися публічні особи. Письменник Сергій Жадан спеціально написав вірш для проморолика ініціативи. Співак Святослав Вакарчук та американський історик Тімоті Снайдер поширили інформацію у своїх соціальних мережах. Останній навіть опублікував окреме відео, де назвав цей хліб найсмачнішим з усіх, що він коли-небудь куштував.

Деталі про проєкт "Запеклий хліб": дивіться відео

Як вже повідомлялося раніше, для цієї акції пекарні розробили особливі рецепти, зокрема гречаний хліб та хліб "Зерно" на спеціальній заквасці. Усі учасники процесу, від фермерів до дизайнерів паковання, долучилися до реалізації ідеї на волонтерських засадах.