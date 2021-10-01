Проезд, аренда и гала-ужин: будут ли отчитываться "слуги" о поездке в Трускавец

На поездку в Трускавец в 2019 году команда "Слуги народа" потратила 10 миллионов гривен. На этот раз заверили, что съезд партии должен быть скромным.

На первом съезде для нардепов был самый дорогой санаторий Трускавца, где номер стоил от 3 500 гривен в сутки. Также для "слуг" было спецобучение от дорогой школы экономики.

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К съезду могут быть причастны олигархи

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заверил, что депутаты сами будут оплачивать жилье. "Кто-то даже с семьями планирует выехать", – отметил он.

Политологи же предположили, что подобные мероприятия часто финансируются богатыми людьми. Олигархами, против которых якобы борются сами депутаты.

На такие отдельные встречи все равно находят какого-то олигарха, который дает деньги на подобные вещи. Игорь Чаленко Политолог

На выездном заседании будет гала-ужин

Кроме проживания есть и другие расходы. Например, аренда помещений для встреч, обучение, обеды и организация гала-ужина.

"Мы будем указывать в нашем отчете партийные деньги", – заверил заместитель председателя фракции Николай Тищенко.

Однако отчет по оплатам для украинцев не опубликуют. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.

Во время карантина, который длится в Украине уже более 1,5 года, депутаты могут не подавать партийные отчеты.

Именно поэтому украинцы до сих пор не знают, где брали партии деньги на местные выборы или как финансировали другие нескромные мероприятия. Например, как отметил аналитик Игорь Фещенко, с проектом "5 вопросов от президента".

Что известно о "5 вопросах от президента"?

В день парламентских выборов, 25 октября 2021 года, украинцы



В день парламентских выборов, 25 октября 2021 года, украинцы могли ответить на 5 вопросов от президента Владимира Зеленского. Из-за инициативы президента началась волна критики общества и политиков о незаконности проведения такого опроса в день выборов. Результаты обнародовали вскоре после выборов. Опрос проводился по вкладам в поддержку партии "Слуга народа". Деньги тратили на материально-техническое обеспечение и изготовление бюллетеней.

Депутаты имели проблемы с отчетами

Карантин и такая сообразительность пригодились депутатам. Нардепы уже имели проблемы с отчетами.

"Украина видела огромные проблемы с партией "Голос". Тогда замораживались счета. Украинцы видели вопросы, когда накладываются штрафы за отчетность "Слуги народа", – подчеркнул политэксперт Игорь Чаленко.

За ложь в отчете предусмотрено наказание. Говорится о 5 тысячах гривен за неподанный вовремя отчет.

Предусмотрена уголовная ответственность за ложные сведения в отчете. Например, когда партия где-то сознательно соврала – тогда это как политическая коррупция. Можно попасть в тюрьму. Денис Рыбачок Аналитик Комитета избирателей Украины

Партии "живут" за взносы и госфинансирования

Парламентские партии "живут" за 2 источника – взносы и иные поступления. Взносы часто бывают непонятными. Бывали скандальные истории, когда кассир супермаркета якобы переводил на счет политической силы 1 миллион гривен.

Иные поступления – это государственное финансирование. Его получают те партии, которые прошли в парламент. Чем больше фракция, тем больше денег. За гендерную сбалансированность политические силы получают дополнительные финансы.

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Гендиректор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель считает, что парламентские партии преимущественно живут за Госбюджет. Говорится о деньгах, которые им выплачивают в рамках государственного финансирования.

Это достаточно большие деньги. За последние 5 лет парламентские партии совокупно потратили более 3 миллиардов гривен,

– отметил Кошель.

"Слуга народа" должна получить рекордные деньги

Сумма государственного финансирования зависит от минимальной заработной платы. В 2022 году партии получат рекордные деньги.

Кстати. По подсчетам общественной организации "Честно", фракция "Слуга народа" может претендовать на 440 миллионов гривен.

Скорее всего отчет за расходование денег украинцы увидят не скоро. Впрочем, даже если депутаты начнут афишировать расходы, по словам экспертов, все равно законодательство нужно менять.

Стоит, например, запрещать нардепам покупать рекламу за госфинансирование. Более 40% из бюджетного поступления тратят именно на рекламу. Политики фактически выбрасывают наши деньги на ветер, когда могли бы тратить деньги на обучение своих депутатов.