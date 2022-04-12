Проезд по переправе у Стоянки на Житомирской трассе откроется на следующей неделе, – Кубраков

Временный проезд через переправу возле села Стоянка под Киевом для возобновления движения на Житомирской трассе планируют открыть в начале следующей недели.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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По его словам, дорожники уже завершают строительство этой временной переправы. Параллельно демонтируют разрушенный мост на трассе.

На освобожденных от российских оккупантов территориях дорожники восстанавливают критически важные логистические маршруты. Житомирская трасса – одна из основных транспортных артерий страны,

– отметил Кубраков.

Мост около Стоянки на этой трассе разрушен еще в первые дни войны, из-за этого было отрезано транспортное сообщение с Киевом.

Восстановительные работы на Житомирской трассе ведутся почти неделю: ее убирают, расчищают от автомобилей и техники.

Напомним, ранее Александр Кубраков рассказал о старте восстановления дороги М-01 Киев – Чернигов, которая является важным логистическим маршрутом для всего региона.

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