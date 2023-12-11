Львов перешел на безналичную оплату в транспорте: с "Леокарт" проезд дешевле

Во Львове пассажиры общественного транспорта перешли на безналичную оплату. Рассчитавшись картой "Леокарт", пассажир платит за проезд только 13 гривен.

Если же оплата осуществляется наличными, то поездка в трамвае, троллейбусе, автобусе стоит 20 гривен. Оплата проезда с помощью банковской карты, смартфона или смартчасов – 15 гривен.

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Что известно о цене проезда во Львове

Во Львовском городском совете рассказали, что с 11 декабря 2023 года безналичная оплата работает уже во всех видах общественного транспорта города.

Безналично за проезд можно оплатить не только банковской картой или устройством с NFC, но и общей транспортной картой "Леокарт". Льготникам, студентам и ученикам отмечают: разнообразные удостоверения в городском общественном транспорте с 11 декабря не действуют. Право на льготный проезд предоставляется исключительно при наличии персонализированной транспортной карты "Леокарт",

– объяснили в городском совете.

Общую карточку "Леокарт" можно купить в 76 точках продаж. В частности, говорится о:

киосках "Интерпресс";

терминалах EasyPay на основных остановках транспорта.

Для ее приобретения не нужно предоставлять личные данные, ведь карточка анонимна. Ее цена – 70 гривен, из которых 10 – направляют на счет.

Пополнить "Леокарт" можно в киосках "Интерпресс", в терминалах EasyPay или через приложение, или веб-сайт EasyPay. Городские власти составили подробную инструкцию, с которой можно ознакомиться по ссылке.

Кстати, сейчас стоимость проезда в электротранспорте возросла. В частности, с карточкой "Леокарт" – на 40%. Но городской совет объяснил, что они 2 года не повышали цену за проезд в трамвае и троллейбусе.

В то же время в автобусах цена проезда с "Леокарт" снизилась на 2 гривны.

Как будут проверять оплату

Существует также льготная, учащаяся, студенческая карта "Леокарт". Их можно получить , подав документы в пункты приема документов или выдачи карт, предварительно записавшись по телефону 0800-303-007.

Мы запустили контроль по всем видам транспорта. Льготный безвозмездный проезд предоставляется только владельцам транспортной карты "Леокарт", участники боевых действий на основании соответствующих удостоверений смогут проехать в транспорте Львова бесплатно. Это изменение, касающееся льготников, позволяет рассчитываться с перевозчиками по факту и это будет стимулировать перевозчиков останавливаться и оказывать услуги всем льготникам.

– цитирует директора департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского горсовета Олега Забарила "Радио Свобода".

По его словам, дважды оплату в одном и том же транспорте с карты не снимет. Это возможно только при условии, что вы указываете, что платите еще за 1 – 3 человека или платите за багаж.

Если же в общественный транспорт зайдет контролер, то для проверки у него есть портативный минитерминал.

"В начале проверки контролер заблокирует бортовую систему АСОП (валидаторы). Это сделает невозможным любую оплату во время контроля. К минитерминалу контролера пассажир должен приложить свою "Леокарт". Контроллер проверяет именно факт оплаты, а не наличие транспортной карты", – объясняли в городской совет.

Там добавили, что даже льготные категории пассажиров должны приложить карту к валидатору в салоне и подождать одинарного звукового сигнала и зеленой отметки на валидаторе (это значит, что вашу оплату засчитало). Это важно делать потому, что за поездку каждого пассажира-льготника деньги перевозчику возвращает государство.