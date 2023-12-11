Якщо ж оплата відбувається готівкою, то поїздка у трамваї, тролейбусі, автобусі коштує 20 гривень. Оплата проїзду з допомогою банківської картки, смартфона чи смартгодинника – 15 гривень.

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Що відомо про ціну проїзду у Львові

У Львівській міській раді розповіли, що з 11 грудня 2023 року безготівкова оплата працює вже в усіх видах громадського транспорту міста.

Безготівково за проїзд можна оплатити не тільки банківською карткою чи пристроєм з NFC, а й загальною транспортною карткою "Леокарт". Пільговикам, студентам та учням наголошують: різноманітні посвідчення у міському громадському транспорті з 11 грудня не діють. Право на пільговий проїзд надається виключно за умови наявності персоналізованої транспортної картки "Леокарт",

– пояснили у міській раді.

Загальну картку "Леокард" можна купити в 76 пунктах продажу. Зокрема, мовиться про:

кіоски "Інтерпрес";

термінали EasyPay на основних зупинках транспорту.

Для її придбання не треба надавати особисті дані, адже картка анонімна. Її ціна – 70 гривень, з яких 10 – скеровують на рахунок.

Поповняти "Леокард" можна у кіосках "Інтерпрес", у терміналах EasyPay або через застосунок чи вебсайт EasyPay. Міська влада склала детальну інструкцію, з якою можна ознайомитись за посиланням.

До речі, тепер ціна проїзду в електротранспорті зросла. Зокрема, з карткою "Леокарт" – на 40%. Та міська рада пояснила, що вони 2 роки не підвищували ціну за проїзд у трамваї й тролейбусі.

Водночас в автобусах ціна проїзду з "Леокард" знизилась на 2 гривні.

Зверніть увагу! Існує також пільгова, учнівська, студентська картка "Леокард". Їх можна отримати, подавши документи до пунктів приймання документів чи видачі карток, попередньо записавшись за номером телефону 0800-303-007.

Як перевірятимуть оплату

Ми запустили контроль у всіх видах транспорту. Пільговий безоплатний проїзд надається тільки власникам транспортної карти "Леокарт", учасники бойових дій на підставі відповідних посвідчень матимуть змогу проїхати у транспорті Львова безплатно. Ця зміна, яка стосується пільговиків, дає змогу розраховуватися з перевізниками по факту і це стимулюватиме перевізників зупинятись і надавати послуги всім пільговикам,

– цитує директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міськради Олега Забарила "Радіо Свобода".

За його словами, двічі оплату в одному й тому транспорті з картки не зніме. Це можливо тільки за умови, якщо ви зазначаєте, що платите ще за 1 – 3 людини або платите за багаж.

Якщо ж у громадський транспорт зайде контролер, то для перевірки він має портативний мінітермінал.

"На початку перевірки контролер заблокує бортову систему АСОП (валідатори). Це унеможливить будь-яку оплату під час контролю. До мінітермінала контролера пасажир має прикласти свою "Леокарт". Контролер перевіряє саме факт оплати, а не наявність транспортної картки", – пояснювали в міській раді.

Там додали, що навіть пільгові категорії пасажирів повинні прикласти картку до валідатора у салоні та зачекати одинарного звукового сигналу і зеленої відмітки на валідаторі (це значить, що вашу оплату зарахувало). Це важливо робити тому, що за поїздку кожного пасажира-пільговика гроші перевізнику повертає держава.