Згідно з рішенням виконкому, від понеділка 11 грудня тариф на проїзд в автобусах, трамваях і тролейбусах буде однаковим. Однак все ж найвигіднішою буде поїздка за допомогою оплати через "ЛеоКарт"

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Скільки коштуватиме проїзд у львівському транспорті

За умови оплати "ЛеоКарт" – 13 гривень за одну поїздку;

За умови оплати банківською карткою – 15 гривень за одну поїздку;

За умови оплати готівкою – 20 гривень за одну поїздку.

Зверніть увагу. Для студентів вартість квитка за "ЛеоКарт" становитиме 6,5 гривень.

Тобто для власників "ЛеоКарт", які користуються автобусами, проїзд навіть стане трішки дешевшим, адже зараз одна поїздка коштує 15 гривень.

Однак для тих, хто користується переважно трамваями та тролейбусами, вартість проїзду значно зросте. Наразі проїзд в електротранспорті коштує 10 гривень, якщо купувати квиток за готівку і 8,5 гривень при безготівковому розрахунку.

До слова, пізніше тарифи на квиток у водія за готівку зростуть ще більше, щоб стимулювати львівʼян переходити на безготівку. Від 1 червня 2024 року паперовий квиток у громадському транспорті Львова коштуватиме 25 гривень.

Натомість оплата банківськими картками і через "Приват 24" в міському електротранспорті буде можливою до окремого рішення виконкому ЛМР.

Ціна на проїзні квитки також зросте

Також виконком встановив нові тарифи на місячні проїзні квитки для поїздок трамваями та тролейбусами. Це рішення також почне діяти від 11 грудня. Паперові проїзні на 30 днів коштуватимуть:

Для підприємств і організацій – 500 гривень;

Звичайний проїзний – 430 гривень;

Студентський проїзний – 215 гривень.

Натомість ціна електронного проїзного квитка на 30 днів буде становити 420 і 210 гривень за звичайний та студентський відповідно.

Довідка. Проїзні квитки на 30 днів, придбані раніше за дату набрання рішенням чинності, будуть чинні до завершення їхнього терміну дії.

Посвідчення діятимуть лише для військових

Пільгові картки "ЛеоКарт" у Львові почали видавати ще кілька років тому. Тих, хто ще такої не має, закликають отримати її якнайшвидше, тому що штрафи контролери виписуватимуть вже з 11 грудня. Від цієї дати різні посвідчення, що зараз надають право на пільговий проїзд у громадському транспорті, не діятимуть.

Військові будуть єдиною категорією, для якої діятимуть посвідчення. Також вони мають змогу безплатно отримати транспортну картку "ЛеоКарт".