Подобных американских политиков вполне можно считать "профессиональными скандалистами". Такое мнение 24 канала озвучил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев .

Конгресс США одобрил выделение Украине 40 миллиардов долларов помощи

Они работают над созданием скандалов, – Краев

Международный аналитик отметил маловероятным факт того, что определенным республиканцам удастся сломать 85% тех, кто как раз поддерживает жесткую политику Администрации президента США по войне в Украине.

Мол, республиканцы, голосовавшие против финансовой помощи Украине, имеют очень плохой шлейф за собой. Это фактически та самая десятка, которая голосовала против ленд-лиза и продолжает раскручивать тему о его финансировании.

Это профессиональные скандалисты. Те, условно говоря, депутаты, которые в американском конгрессе работают как раз над созданием скандалов. На их продвижении и поддержке,

– заметил Краев.

Он добавил, что проводил собственное отдельное исследование, кем именно эти люди. Подавляющее большинство из них пришло в Конгресс США достаточно поздно, но они были там только во времена президентства Дональда Трампа.

Александр Краев Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Это люди, которые при Трампе получали всю полноту власти. Большинство из них, кроме одного, участвовали в отрицании результатов президентских выборов в 2020 году. Они подавали иски в Верховный суд. Говорили, что подсчет голосов провели нечестно и это все большая "оборудка демократов".

Почему подобные "политические скандалисты" являются нормальным процессом

Однако Краев отметил, что скандальная позиция не вписывается в их более общее отношение. Дело в том, что даже одиозная конгрессменка, говорившая о том, что "мы забираем у детей пищу, чтобы отдать украинцам оружие", в начале полномасштабного вторжения заявляла, что нужно остановить Путина и его агрессивную войну.

Заметьте! Президент США Джозеф Байден уже подписал закон о выделении 40 миллиардов долларов Украине. Сделал он это как раз 21 мая.

Интересно, что подобных республиканцев сравним с условным Ильей Кивой, не возражает международный аналитик. "Что-то в этом есть. Вы бы видели их соцсети. Это отдельный вид искусства", – отметил он.

Краев о скандальном принятии о финпомощи от США: больше в видео



По словам Краева, "политические скандалисты" есть в каждой демократии. Именно поэтому не следует думать, что американская или британская демократии защищены от этого.

"Это нормально. Мы должны это понимать и отдавать себе отчет, что это не заявление всего конгресса. Действительно есть люди, которые на этом строят свой политический имидж. Это нормально", - резюмировал аналитик.

Одобрение закона о финпомощи: что еще известно

Финансовую помощь Украине одобрили с недельной задержкой. Дело в том, что проект блокировал сенатор Рэнд Пол – республиканец от Кентукки.

Он требовал, чтобы в законе предусмотрено создание спецгенерального инспектора, который контролировал бы расходы военной помощи. Политик хотел, чтобы поправку внесли в основной документ законопроекта. Никто не был против, но это заняло бы много времени.

Интересно, что этот Рэнд Пол и раньше попадал в скандалы. В частности, он имел связи с Россией и блокировал принятие санкций США против строительства Северного потока-2 .

Однако закон удалось принять. Основная сумма финподдержки будет направлена на оружие для Украины. Также значительная часть средств будет направлена на поддержку украинской экономики.

Еще после одобрения закона Сенатом Владимир Зеленский поблагодарил американский народ и отметил, что это весомый вклад США в восстановление мира и безопасности в Украине, Европе и мире в целом.

Интересно – комментарий Романа Цимбалюка об американской помощи: смотрите видео 24 канала