Подобных американских политиков вполне можно считать "профессиональными скандалистами". Такое мнение 24 канала озвучил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев .
Конгресс США одобрил выделение Украине 40 миллиардов долларов помощи
Они работают над созданием скандалов, – Краев
Международный аналитик отметил маловероятным факт того, что определенным республиканцам удастся сломать 85% тех, кто как раз поддерживает жесткую политику Администрации президента США по войне в Украине.
Мол, республиканцы, голосовавшие против финансовой помощи Украине, имеют очень плохой шлейф за собой. Это фактически та самая десятка, которая голосовала против ленд-лиза и продолжает раскручивать тему о его финансировании.
Это профессиональные скандалисты. Те, условно говоря, депутаты, которые в американском конгрессе работают как раз над созданием скандалов. На их продвижении и поддержке,
– заметил Краев.
Он добавил, что проводил собственное отдельное исследование, кем именно эти люди. Подавляющее большинство из них пришло в Конгресс США достаточно поздно, но они были там только во времена президентства Дональда Трампа.
Это люди, которые при Трампе получали всю полноту власти. Большинство из них, кроме одного, участвовали в отрицании результатов президентских выборов в 2020 году. Они подавали иски в Верховный суд. Говорили, что подсчет голосов провели нечестно и это все большая "оборудка демократов".
Почему подобные "политические скандалисты" являются нормальным процессом
Однако Краев отметил, что скандальная позиция не вписывается в их более общее отношение. Дело в том, что даже одиозная конгрессменка, говорившая о том, что "мы забираем у детей пищу, чтобы отдать украинцам оружие", в начале полномасштабного вторжения заявляла, что нужно остановить Путина и его агрессивную войну.
Интересно, что подобных республиканцев сравним с условным Ильей Кивой, не возражает международный аналитик. "Что-то в этом есть. Вы бы видели их соцсети. Это отдельный вид искусства", – отметил он.
Краев о скандальном принятии о финпомощи от США: больше в видео
По словам Краева, "политические скандалисты" есть в каждой демократии. Именно поэтому не следует думать, что американская или британская демократии защищены от этого.
"Это нормально. Мы должны это понимать и отдавать себе отчет, что это не заявление всего конгресса. Действительно есть люди, которые на этом строят свой политический имидж. Это нормально", - резюмировал аналитик.
Одобрение закона о финпомощи: что еще известно
- Финансовую помощь Украине одобрили с недельной задержкой. Дело в том, что проект блокировал сенатор Рэнд Пол – республиканец от Кентукки.
- Он требовал, чтобы в законе предусмотрено создание спецгенерального инспектора, который контролировал бы расходы военной помощи. Политик хотел, чтобы поправку внесли в основной документ законопроекта. Никто не был против, но это заняло бы много времени.
- Интересно, что этот Рэнд Пол и раньше попадал в скандалы. В частности, он имел связи с Россией и блокировал принятие санкций США против строительства Северного потока-2 .
- Однако закон удалось принять. Основная сумма финподдержки будет направлена на оружие для Украины. Также значительная часть средств будет направлена на поддержку украинской экономики.
- Еще после одобрения закона Сенатом Владимир Зеленский поблагодарил американский народ и отметил, что это весомый вклад США в восстановление мира и безопасности в Украине, Европе и мире в целом.