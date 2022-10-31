Как осуществить прогноз Буданова по освобождению Херсона: активист предположил несколько сценариев

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на Херсонщину. Руководитель разведки Кирилл Буданов заявил, что операция по освобождению Херсона продлится до конца ноября. Возможно ли осуществить такой прогноз Буданова читайте в статье.

Собственное мнение 24 каналу сказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он считает, освободить город можно даже быстрее, но для этого нужно "перерезать" российские переправы через дамбу и все понтонные переправы.

К теме "Максимум месяц пройдет до полной зачистки правого берега": Свитан прокомментировал прогнозы Буданова

По его словам, для этого нужно поднять уровень воды в Днепре выше уровня, который есть сейчас, примерно на уровень весенних паводков.

Достаточно будет одного метра поднятия воды для того, чтобы перевозки оккупантов существенно усложнились или стали совершенно невозможными. И нужно уничтожить возможность переправляться транспортом через дамбу Каховской ГЭС,

– объяснил Молчанов.

Активист также отметил, что можно уничтожить мост в Олешках, который ведет к Антоновскому мосту и переправам через Днепр.

"Олешковский мост гораздо короче и россиянам, чтобы его заменить, нужно будет сделать по меньшей мере две переправы. Есть еще много объектов, которые нужно уничтожать", – сказал Молчанов.

Молчанов о ситуации на Херсонщине и освобождении Херсона: видео



По его мнению, этот вариант возможен, ведь вода и воздух будет холодным, так что оккупантам будет сложнее делать перевозки из-за огневого влияния ВСУ.

Тогда они из-за нехватки снарядов, горючего и даже еды будут вынуждены отступать, несмотря на возможную артиллерийскую поддержку с левого берега,

– объяснил Молчанов.

Что происходит на Херсонщине: последние новости