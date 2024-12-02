Неопределенность, кризисы и конфликты: что ждет мир в 2025 году

Начался парад прогнозов на 2025 год. Так что же нас ждет?

Если коротко – стабильности в мире будет меньше. Об этом заявил Анатолий Амелин, информирует 24 Канал.

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Приведу подробный анализ нескольких прогнозов от влиятельных организаций.

Геополитические тенденции

Возвращение Дональда Трампа и его влияние

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году значительно влияет на глобальную геополитику. Его политика "Америка прежде всего" может привести к пересмотру международных альянсов и усилению протекционизма. Это может вызвать напряженность в отношениях с традиционными союзниками США и усилить торговую войну с Китаем, что приведет к дальнейшему изменению глобальных торговых маршрутов.

К 2025 году ожидается дальнейшее формирование многополярной системы международных отношений.

Доля развивающихся стран в мировом ВВП продолжит расти

Китай и Индия продолжат наращивать свое влияние, стремясь стать одним из полюсов нового мирового порядка. Продолжает расти роль региональных государств, таких как Индонезия, Иран и Турция. Индия сохранит высокие темпы роста лишь на уровне около 7%.

Прогнозируется, что к 2040 – 2050 годам совокупный ВВП стран БРИКС сравняется с показателем "Большой семерки".

Средние государства, такие как Индия и Саудовская Аравия, продолжают укреплять свои позиции на международной арене, используя стратегические отношения с крупными государствами для достижения своих экономических интересов. Это позволяет им маневрировать в условиях геополитической напряженности и извлекать выгоду из новых экономических возможностей.

Соперничество США и Китая

США и Китай продолжат играть ведущие роли в мировой экономике с прогнозируемыми темпами роста 2,7% и 4,5% соответственно. Противостояние между США и Китаем останется ключевым фактором, определяющим глобальную геополитическую динамику. Возможно усиление конфронтации в торговой, технологической и военной сферах. При этом полная экономическая "расстыковка" маловероятна – китайские компании продолжат экспансию за границу для обхода торговых барьеров.

Ослабление западных альянсов

Традиционные западные альянсы, такие как НАТО, могут ослабнуть из-за разногласий между союзниками. Возможен рост скептицизма США относительно зарубежных обязательств, что может привести к геополитическим перестановкам.

Региональные конфликты

Сохранится риск эскалации региональных конфликтов, особенно на Ближнем Востоке и в Азиатско-тихоокеанском регионе. Ключевыми очагами напряженности могут стать Тайваньский пролив, Корейский полуостров и Персидский залив. Возможно усиление роли региональных государств в локальных конфликтах.

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Экономические тренды

Произойдет замедление глобального роста. Инфляционное давление возрастет, а Федеральная резервная система, скорее всего, прекратит снижать ставки раньше. Это приведет к более жестким финансовым условиям, более сильного доллара и сложной макроэкономической картины в других местах.

Прогнозируется замедление темпов роста мировой экономики. Глобальный рост ожидается на уровне около 3%, что немного ниже показателей 2024 года.

Основными причинами станут демографические факторы в развитых странах и структурные проблемы в Китае. Продолжение устранения экономического могущества на Восток.

Ожидается, что к 2025 году ведущие центральные банки завершат цикл повышения ставок и перейдут к их постепенному снижению. Это должно способствовать оживлению экономической активности.

Тенденция к усилению протекционизма и экономического национализма, вероятно, сохранится. Это может привести к дальнейшей фрагментации глобальных цепочек поставок. Протекционистская политика США может стимулировать другие страны к введению ответных мер, что приведет к дальнейшей фрагментации глобальных цепочек поставок. Это также может усилить инфляционное давление из-за повышения тарифов на импортируемые товары. Особенно высок риск эскалации торговой войны между США и Китаем.

Технологические тренды

Развитие искусственного интеллекта. Ожидается значительный прогресс в области искусственного интеллекта, особенно в создании автономных ИИ-агентов. Это может привести к революционным изменениям в различных отраслях экономики и повышению производительности труда.

Ожидается значительный прогресс в области искусственного интеллекта, особенно в создании автономных ИИ-агентов. Это может привести к революционным изменениям в различных отраслях экономики и повышению производительности труда. Квантовые технологии. К 2025 году ожидается прорыв в области квантовых вычислений и квантовой безопасности. Это может иметь серьезные последствия для криптографии и кибербезопасности.

К 2025 году ожидается прорыв в области квантовых вычислений и квантовой безопасности. Это может иметь серьезные последствия для криптографии и кибербезопасности. Развитие "зеленых" технологий. Продолжится активное развитие технологий, направленных на борьбу с изменением климата и снижение выбросов углерода. Ожидается рост инвестиций в возобновляемые источники энергии и технологии энергоэффективности. Однако политика США в этой области может измениться из-за Трампа, что может замедлить глобальный энергетический переход. Китай лидирует в экспорте солнечных панелей, аккумуляторов и электромобилей, что способствует глобальному буму технологий чистой энергии. Ожидается, что это поможет снизить глобальные выбросы углерода, хотя успех будет зависеть от политической воли стран-потребителей.

Экологические вызовы

Проблема глобального потепления останется одной из ключевых угроз. Возможно увеличение частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений. Ожидается, что к 2025 году станет понятным, достигли ли глобальные выбросы парниковых газов.

Ожидается обострение проблемы нехватки ключевых ресурсов, особенно воды и продовольствия, в ряде регионов мира. Это может быть источником новых конфликтов.

Демографические тренды

Продолжится тенденция к старению населения в развитых странах, что создаст дополнительную нагрузку на системы социального обеспечения и здравоохранения. Европа и Япония столкнутся с сокращением трудоспособного населения, что может негативно сказаться на экономическом росте.

Урбанизация

Ожидается дальнейший рост городского населения, особенно в развивающихся странах. Это потребует значительных инвестиций в городскую инфраструктуру.

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Миграционные потоки

Вероятно, произойдет увеличение числа мигрантов, которые стремятся переехать из неблагополучных стран в более развитые. Это может привести к росту социальной напряженности в странах-реципиентах.

Финансовая система

Будет продолжаться тренд на цифровизацию финансовых услуг. Возможно более широкое использование цифровых валют центральных банков (CBDC).

До конца 2025 года ожидается формирование более четкой глобальной регуляторной базы для криптовалют и других цифровых активов.

Также ожидается дальнейшее развитие и внедрение автономных систем вооружений, которые используют искусственный интеллект. Это может изменить характер военных конфликтов. Продолжится разработка гиперзвукового оружия ведущими военными державами, что может нарушить существующий стратегический баланс.

13. Региональные тенденции

Европа

Ожидается постепенное восстановление экономики еврозоны с ростом ВВП на уровне 1,2% в 2025 году. Германия может отставать от других стран региона, тогда как Испания, вероятно, продолжит опережать средние показатели. Европейский центральный банк, вероятно, продолжит снижение процентных ставок.

Азиатско-тихоокеанский регион

Экономический рост в регионе может замедлиться из-за снижения глобального спроса и торговой политики США. Китай столкнется с негативным влиянием американских тарифов на экспорт, что может привести к снижению темпов роста до 4,1% в 2025 году.

Латинская Америка

К 2025 году многие крупные страны региона достигнут статуса стран со средним уровнем дохода. Однако некоторые государства, особенно те, которые длительное время придерживались популистской политики, могут отставать в развитии.

Африка

Страны Африки к югу от Сахары останутся наиболее уязвимыми к экономическим потрясениям, демографического давления и политической нестабильности. Несмотря на рост глобального спроса на сырьевые товары, местное население вряд ли почувствует значительные экономические выгоды.

Мир в 2025 году будет характеризоваться еще большей неопределенностью и волатильностью. Ключевыми факторами, определяющими глобальное развитие, станут геополитическое соперничество между великими державами, технологические инновации и экологические вызовы.

Способность международного сообщества к сотрудничеству в решении общих проблем будет иметь критическое значение для обеспечения стабильности и устойчивого развития. Война в Украине будет сходить со второго плана на третий.