Синоптик рассказал, какой погода будет в марте, и где может быть теплее

Среднемесячная температура воздуха, в марте 2026 года, согласно прогнозам специалистами, не будет ниже 0. В некоторых областях будет теплее.

Соответствующую информацию сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

Какую погоду прогнозируют на март?

По его словам, средняя месячная температура в марте 2026 года составит от 1 до 7 градусов тепла, что в пределах нормы. На 1,5 – 2,5 градуса выше нормы она будет в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях.

Он добавил, что месячное количество осадков ожидается в пределах 30 – 53 миллиметров, в горных районах Львовской, Франковской, Закарпатской областей и в горах Крыма местами может быть 60 – 98 миллиметров, что в пределах нормы 80 – 100%.

В то же время сильных снегопадов пока не предвидится. Иван Семилит уточнил, что в целом март является переходным месяцем между зимой и весной, поэтому в этом месяце возможны "погодные качели", но пока тенденций по таким осадкам нет.

Сейчас тенденции относительно синоптической ситуации в течение марта, в частности, в первую декаду месяца не свидетельствуют о таком,

– рассказал специалист.

Какая погода будет в ближайшие дни?