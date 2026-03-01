Синоптик рассказал, какой погода будет в марте, и где может быть теплее
- Средняя температура в марте будет от 1 до 7 градусов тепла, в некоторых областях – на 1,5 – 2,5 градуса выше нормы.
- Ожидается месячное количество осадков в пределах 30 – 53 мм, в горных районах – выше, но снегопадов пока не ожидается.
Среднемесячная температура воздуха, в марте 2026 года, согласно прогнозам специалистами, не будет ниже 0. В некоторых областях будет теплее.
Соответствующую информацию сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в эксклюзивном интервью для 24 Канала.
Какую погоду прогнозируют на март?
По его словам, средняя месячная температура в марте 2026 года составит от 1 до 7 градусов тепла, что в пределах нормы. На 1,5 – 2,5 градуса выше нормы она будет в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях.
Он добавил, что месячное количество осадков ожидается в пределах 30 – 53 миллиметров, в горных районах Львовской, Франковской, Закарпатской областей и в горах Крыма местами может быть 60 – 98 миллиметров, что в пределах нормы 80 – 100%.
В то же время сильных снегопадов пока не предвидится. Иван Семилит уточнил, что в целом март является переходным месяцем между зимой и весной, поэтому в этом месяце возможны "погодные качели", но пока тенденций по таким осадкам нет.
Сейчас тенденции относительно синоптической ситуации в течение марта, в частности, в первую декаду месяца не свидетельствуют о таком,
– рассказал специалист.
Данные обновляются ежедневно.
Какая погода будет в ближайшие дни?
Наталья Птуха сообщала, что вскоре начнется постепенное повышение температуры, особенно в дневные часы. Хотя месяц начнется с прояснений, однако ночью в условиях антициклона из-за них будет снижаться температура.
Также ранее сообщали, что погода на территории Украины в течение первой декады марта в основном будет теплой и сухой из-за антициклонального характера погоды, поэтому не будет сопровождаться существенными осадками.
Синоптик Игорь Кибальчич тоже говорил, что в первые дни марта погода будет теплой. Но такое потепление повлечет активное таяние снега, что, вероятно, приведет к повышению уровня воды в реках и подтоплению низких участков.