По словам высокопоставленных европейских дипломатов, Франция и Германия берут на себя инициативу по выработке европейской позиции. Великобритания, у которой новый премьер-министр, колеблется, отчасти потому, что опасается испытания своих отношений с Трампом. Подробнее об этом читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Мало что указывает на то, что президент России Путин готов к серьезным переговорам. Европейцы ожидают, что любые переговоры с Россией по Украине возглавят Соединенные Штаты, и поскольку Кремль усиливает свои ракетные атаки на украинских мирных жителей, они настаивают на том, чтобы Трамп и его представители возобновили взаимодействие с Москвой.

Но урегулирование в Украине и отношения с Россией слишком важны для Европы, чтобы на неопределенный срок передавать их администрации Трампа, которая выглядит все более непредсказуемой, заявили чиновники, все из которых высказывались на условиях анонимности из-за деликатности вопроса. Они хотят убедиться, что Вашингтон и Москва не заключат ни одного соглашения без учета их мнения.

Для Европы ставки стали огромными. Российско-украинская война представляет собой серьезную проблему безопасности, и победа России имела бы огромные последствия. В то же время Трамп четко дал понять, что Украина является европейской ответственностью. Европа уже оказывает Украине более значительную финансовую поддержку, и ожидается, что эти страны предоставят гарантии безопасности после любого урегулирования. Президент Украины Владимир Зеленский "хочет, чтобы Европа была за столом переговоров".

Но действительно ли Россия хочет садиться за тот же стол?

Глава кремлевского МИД Лавров в очередной раз заявил: замораживать войну Москва не собирается, и добавил, что это из-за "подвига дедов".

Главный дипломат России сказал, что "все больше голосов из разных точек призывают немедленно остановиться", и вспомнил знаменитые слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, обращенные к президенту России Путину на встрече в Омске в конце июля. Токаев тогда сказал, что не понимает смысла войны и призвал заморозить боевые действия.

"Так не получится. Останавливаться нужно тогда, когда будет долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование", – сказал Лавров, добавив, что прекращение войны на линии соприкосновения "позволило бы свести на нет подвиг наших дедов и прадедов, победивших нацизм". Что пропаганда о "дедах" имеет общего с новейшей войной, которую россияне начали против Украины, – он, конечно, не уточнил. Видимо, сценарии не настолько тщательно прописаны, свои внутри страны-агрессора, прошу прощения, и так "проглотят", а в Украине ни одному слову россиян – даже с развернутыми объяснениями – не верят и не доверяют.

Что интересно – на самом деле у Лаврова нет уважения к участникам Второй мировой войны, которыми он пытается оправдать свою террористическую страну сейчас. Ведь в рядах Советской армии во время Второй мировой войны воевало около 7 миллионов украинцев. Это составляло примерно 23% от общей численности всего личного состава вооруженных сил СССР, сообщает Украинский институт национальной памяти.

Поэтому Россия во главе с Путиным, Лавровым и компанией сама же плюнула на подвиг "дедов", которые когда-то победили нацизм. Ведь Москва теперь практикует новый вид – рашизм.

Лавров также заявил, что Россия "не опустится" до преднамеренных ударов по гражданским лицам, но сделает методы ведения войны "гораздо более жесткими для уничтожения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада".

И это – очередная ложь

14 августа в телеграм-канале Минобороны России появилось фото "Шахеда" с подписью "Зимой вас ждет заморозка" и подписью к иллюстрации "как снег на голову". Очевидный и откровенный намек на то, что мирные жители Украины – как и военные, собственно, – будут страдать от террористических атак врага. Такова вот политика "мышебратьев": сказать одно, написать другое, оставаться людоедами.

В Генштабе ВСУ с ответом не замедлили: там разместили картинку с подписью "Согреемся огнем российских НПЗ".

Между тем о дипломатии – немного кулуарных деталей

Киев передал Трампу прогноз относительно сроков захвата Донбасса Россией. Об этом пишет издание Kyiv Independent со ссылкой на свои источники.

Согласно документу, с которым ознакомилось издание, Киев в частном порядке сообщил администрации Трампа, что Россия может оказаться не в состоянии захватить остальные контролируемые Украиной части Донецкой области даже в 2027 году. Эта оценка прозвучала на фоне того, что Москва продолжает требовать от Украины вывода войск из Донецкой области в рамках мирного процесса под руководством США. В свою очередь Киев утверждает, что российские успехи на поле боя настолько резко замедлились, что Москве может быть трудно достичь своих территориальных целей силой.

Украина по-прежнему контролирует от 21% до 22% территории Донецкой области, а это означает, что чуть более одной пятой части региона остается вне контроля России.

В документе, переданном администрации Трампа посольством Украины в Вашингтоне, говорится, что территориальное продвижение России замедлилось до менее чем 100 квадратных километров в месяц. При таких темпах, говорится в документе, заявленные цели Москвы в Донецкой области могут быть "потенциально" отложены на период после 2027 года. Эта оценка ставит под сомнение один из аргументов Кремля в мирном процессе: что Украина должна отказаться от территории, поскольку Россия в конечном итоге все равно захватит ее силой.

Оценка обстановки на поле боя в документе содержит предупреждение для Вашингтона: Россия может попытаться компенсировать свои трудности, начав гораздо более масштабную кампанию по набору новых военнослужащих. В документе говорится, что Москва рассматривает возможность мобилизации до 500 000 дополнительных россиян после сентября. Это предупреждение прозвучало на фоне того, что украинские чиновники неоднократно выражали этим летом обеспокоенность тем, что Россия готовится к очередной волне мобилизации.

11 августа Зеленский заявил, что у Украины есть доказательства того, что Москва планирует начать полную мобилизацию после парламентских выборов в России в следующем месяце. Украинские чиновники предупреждают, что Кремль пытается набрать достаточное количество солдат с помощью существующей системы финансовых стимулов и контрактов, в то время как потери россиян продолжают расти.

Между тем издание The Guardian пишет: Путин пытается избежать массовой мобилизации, поскольку потери в Украине растут.

Страна-агрессор ежемесячно теряет от 30 000 россиян на поле боя, и регионы страны испытывают давление, чтобы пополнять эту "мясорубку". Эксперты говорят, что этого может оказаться недостаточно.

Спустя почти пять лет войны Россия пытается найти достаточное количество солдат для пополнения своих рядов, поскольку добровольный набор замедляется, а ее войска несут тяжелые потери на поле боя в Украине.

Поскольку Путин не демонстрирует никаких признаков отказа от своих далеко идущих территориальных претензий, даже несмотря на то, что летнее наступление России остановилось, Кремль сталкивается со все более серьезной проблемой с кадровыми ресурсами.

"Проблема для Кремля заключается в том, что становится все труднее найти людей, готовых воевать, даже за баснословные деньги", – сказал Алексей Табалов, правозащитник и директор организации, помогающей российским призывникам. Последний раз Путин прибегал к мобилизации в сентябре 2022 года, когда серия драматических неудач на поле боя вынудила Кремль призвать 300 тысяч резервистов для стабилизации фронта.

С тех пор Москва избежала очередного крайне непопулярного призыва, в значительной степени полагаясь на высокооплачиваемые добровольные контракты для пополнения рядов примерно 1,3 миллиона контрактников, которых Кремль завербовал с тех пор.

Россиянам, особенно из более бедных регионов, предлагали бонусы за подписание контрактов и зарплаты по бессрочным договорам, а также значительные выплаты их семьям в случае их гибели.

Но большие потери России означают, что ей приходится продолжать искать новых солдат в высоких темпах. По западным оценкам, потери россиян достигают более 30 тысяч убитых и раненых в месяц, что отражает изнурительную тактику армии "мясорубки", когда войска неоднократно отправляются вперед небольшими штурмовыми группами, несмотря на большие потери.

Между тем, по расчетам Яниса Клюге, эксперта по вопросам России из Немецкого института международных отношений и безопасности, Москва сейчас набирает примерно 1000 солдат в день, а это означает, что большинство новобранцев используется для пополнения истощенных подразделений, а не для расширения наступательного потенциала России. Это вновь подняло вопрос о мобилизации.

Если для продолжения этого наступления Кремлю действительно придется мобилизовать еще полмиллиона человек, это не является доказательством силы российской армии. Это доказательство той цены, которую России приходится платить за каждый следующий километр. Поэтому, когда нам в следующий раз скажут, что Донбасс нужно отдать, потому что Путин "все равно его заберет", ответ может быть очень простым.

Если все настолько неизбежно – зачем ему для этого еще 500 тысяч россиян?