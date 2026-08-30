Грозы не омрачат осеннюю жару: какая погода ожидается 1 сентября

Осень в Украине начнется с дождливой погоды на фоне прохождения атмосферных фронтов. При этом в большинстве областей максимальная температура будет достигать +29 градусов.

Где 1 сентября будет теплее всего, сообщил синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит в комментарии УНИАН.

Какая будет погода 1 сентября?

В первый день осени по территории страны будут проходить атмосферные фронты. Именно поэтому ожидается неспокойная синоптическая ситуация.

Мы ожидаем, что в западных, местами северных, большинстве центральных и Харьковской областях пройдут кратковременные дожди с грозами. Однако температура в целом будет высокой, будет довольно тепло,

– сказал Семилит.

По его словам, в ночные часы температура воздуха составит +12…+18 градусов. В восточных областях, а 2 сентября также в западных регионах, ночью будет прохладнее – +9…+15 градусов.

Днем воздух прогреется до +23…+29 градусов. В Закарпатье, на юге и юго-востоке страны местами ожидается до +30…+32 градусов.

В Киеве и Киевской области в этот день также прогнозируют кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха в регионе составит +25…+27 градусов.

Напомним, синоптики предварительно прогнозировали, что в сентябре 2026 года средняя температура воздуха и количество осадков в Украине ожидаются близкими к климатической норме. Средняя температура составит +11…+18 градусов, а количество осадков – примерно 80 – 120 % от климатической нормы.